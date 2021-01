Caricabatteria per auto | I migliori di gennaio 2021

Viaggiare in auto – soprattutto per gli appassionati – rappresenta una delle migliori esperienze da fare almeno una volta nella vita. Ciò comporta una serie di problematiche legate soprattutto alle possibili mancanze della vostra auto, come la presenza di una porta USB per ricaricare lo smartphone.

Oggigiorno acquistare un caricabatteria per auto è diventato quasi obbligatorio, dopo l’introduzione di sistemi di navigazione come Google Maps, Waze e Co. Queste applicazioni sfruttano la geolocalizzazione GPS e possono quindi consumare la batteria residua del vostro terminale. In questo articolo, dunque, andremo a vedere quelli che sono i migliori caricabatteria per la vostra automobile e per il vostro smartphone, mettendo in risalto il rapporto prezzo/qualità.

N.B.: Tutti i caricabatteria consigliati in questo articolo non includono il cavo d’alimentazione. Per tanto vi consigliamo di utilizzare il cavo contenuto nella confezione del vostro smartphone/tablet/smartwatch.

I migliori caricabatteria per auto

Rampow Caricabatterie Auto USB

Non potevamo iniziare questa guida all’acquisto con un prodotto economico, e quindi vi presentiamo il caricabatteria d’auto prodotto da Rampow. Si tratta di un accessorio compatibile con veicoli dotati di DC 12-24V che integra ben due porte USB che erogano fino a 24W di energia elettrica (ciascuna assicura una velocità di ricarica fino a 2.4A). Al suo interno, inoltre, è presente un chip che assicura la massima protezione contro cortocircuiti, sovralimentazione e sovra voltaggio. Il tutto è racchiuso da un telaio completamente in alluminio, accompagnato da un sistema di illuminazioni che permettono di trovare facilmente l’ingresso USB. Il prezzo di vendita del caricabatteria Rampow è 8,99 euro.

MZBESTCable USB

Se cercate un prodotto universale (compatibile praticamente con tutti i dispositivi in circolazione), vi consigliamo di dare uno sguardo al caricabatteria sviluppato da MZBESTCable. Questo prodotto supporta la recente tecnologia Fast Charge Power Delivery 3.0 (ideale per ricaricare i dispositivi Apple, come iPhone 12 e precedenti) e la tecnologia Quick Charge 3.0 (compatibile con la maggior parte dei dispositivi Android). Sotto il profilo della sicurezza, invece, questo prodotto garantisce la massima protezione contro controcircuiti e possibili surriscaldamenti della scocca (realizzata in allunimio anziché in plastica per prevenire questa eventuale problematica). Il prezzo di vendita del caricabatteria di MZBESTCable è 11,99 euro.

DeepDream USB con 3 porte

Un altro prodotto da tenere in considerazione è il caricabatteria DeepDream, che si caratterizza dalle sue tre porte USB compatibili con la tecnologia Quick Charge 3.0 ed è dunque capace di ricaricare in tempi rapidi tantissimi prodotti compatibili tra cui smartphone, smartwatch e tablet. Essendo un prodtto con tre porte, al suo interno è posto un chip capace di regolare la carica di tre dispositivi differenti assicurando ottime prestazioni. Questo prodotto, come tutti quelli contemplati in questa guida, vanta un scocca in alluminio per mitigare possibili problemi di surriscaldamento. Il suo prezzo di vendita, infine, è di 12,99 euro.

Aukey CC-T8 39W con Quick Charge 3.0

Aukey è un produttore che sviluppa dispositivi dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, e in questa guida vogliamo proporvi il caricabatteria che supporta la tecnologia Quick Charge 3.0. Si tratta di un prodotto che assicura una alta efficienza e prestazioni superiori alla media, perché permette di ricaricare qualsiasi dispositivi supportato in tempi brevi (in termini puramente tecnici, riesce a ricaricare uno smartphone fino all’80% in soli 35 minuti). Se siete interessati, potreste acquistare l’Aukey CC-T8 39W a soli 14,99 euro.

AmazonBasics caricabatterie per auto con 4 porte

Con un prezzo di soli 17,04 euro, il caricabatteria di AmazonBasics è un altro prodotto da non sottovalutare se il vostro obiettivo è quello di ricaricare fino a quattro dispositivi contemporaneamente. Grazie alla funzione di rilevamento integrato al chip sotto la scocca, questo piccolo gioiellino rileva tutti i dispostivi collegati ed eroga energia fino alla massima velocità consentita, fino a 2,4 A per porta oppure 9,6 A totali. La sicurezza è un fattore molto importante, infatti, garantisce una protezione contro corto-circuiti, sovraccarichi e sovratensioni (il tutto con certificazione CE, FCC e RoHS).

Bonus: AUKEY supporto con ricarica Wireless

Nella guida all’acquisto dedicata ai caricabatteria per auto abbiamo inserito volutamente un bonus molto particolare, rivolto a tutti coloro che non hanno intenzione di utilizzare un cavo per ricaricare il proprio smartphone in auto. Il prodotto in questione è il supporto per auto sviluppato da Aukey che integra una basetta di ricarica wireless. Si adatta alla maggior parte delle bocchette di aerazione standard oppure alle alette di aerazione orizzontali e verticali per garantire non solo un appoggio sicuro e duraturo nel tempo. Infine, contrariamente ai classici caricabatteria per auto, questo prodotto viene venduto insieme ad un cavo da USB-A a Type-C.

Come scegliere i caricabatteria per auto

Scegliere un prodotto anziché un altro è un’impresa titanica se consideriamo tutti i fattori che intervengono nella fase precedente all’acquisto, motivo per cui nelle prossime righe vi spiegheremo quali sono i fattori cruciali per scommettere efficacemente su un caricabatteria mettendo in risalto le vostre esigenze, che vi riportiamo di seguito.

Numero di porte USB

Potenza di ricarica

Design e Sicurezza

Numero di porte USB

Un caricabatteria per auto dispone almeno una porta USB. Il numero di porte è piuttosto importante perché tre o quattro porte consentono di ricaricare contemporaneamente più dispositivi, permettendo così di soddisfare non solo la vostra esigenza ma anche quella del vostro partner oppure dei vostri figli. Un numero elevato di porte, tuttavia, comporta una potenza minore per ciascun porta e dunque i dispositivi collegati si ricaricheranno più lentamente rispetto al normale.

Potenza di ricarica

Uno dei fattori più importanti da tenere a mente è la potenza di ricarica, che banalmente consente di migliorare l’efficienza e la velocità di ricarica. Come specificato nell’articolo, attualmente ci sono diverse tecnologie che consentono di migliorare questi due aspetti, come il Quick Charge 3.0 (sviluppata da Qualcomm) e iSmart 2.0. Maggiori sono le prestazioni di un caricabatteria, maggiore sarà la sua efficienza nel ricaricare un dispositivo (a patto che quest’ultimo ne sia pienamente compatibile).

Design e Sicurezza

Come ultime caratteristiche (non per ordine di importanza ndR) da tenere a mente ci sono il design e la sicurezza. Per quanto concerne il design, la maggior parte dei caricabatteria presentano un look simile e l’unica differenza è dettata dal materiale utilizzato per rivestire i componenti interni (plastica o alluminio). Invece, per quanto riguarda la sicurezza, i migliori prodotti da acquistare son quelli caratterizzati da certificazioni ufficiali.