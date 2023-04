La casa automobilistica britannica Lotus ha presentato il suo nuovo caricabatterie a ricarica rapida al Salone dell’Auto di Shanghai collegandolo ad un SUV elettrico Lotus Eletre, tramite un braccio robotico. Secondo quanto riportato, il caricabatterie sarà offerto nel Regno Unito ma al momento non è chiaro quali saranno le prime città a beneficiarne. La società ha tuttavia annunciato che il nuovo caricabatterie sarà implementato come parte di una flotta di 50 unità in tutta la Cina, aperta a tutte le auto.

Al momento, il caricabatterie più potente disponibile sulle strade del Regno Unito è l’ABB Terra 360, che eroga fino a 360kW e viene utilizzato presso il piazzale di Gridserve a Braintree, nell’Essex. Il nuovo caricabatterie di Lotus sembra essere più veloce, supportando una velocità di ricarica di 420 kW, superiore ai 270 kW dichiarati per l’imminente Porsche Macan EV e ai 350 kW supportati dalle auto sulla piattaforma GMP di Hyundai-Kia, come la Kia EV6.

Con 500 kW, Lotus supera anche gli esempi forniti sul mercato cinese come Xpeng G9 che supporta una ricarica da 480 kW. In ogni caso le società cinesi non sembrano interessate a restare a guardare: a questo proposito Nio ha recentemente installato i suoi primi caricatori da 500 kW in 12 città della Cina, tra cui Shanghai.

Questi caricatori così potenti sono davvero utili? Il mercato è in continua transizione ed evoluzione, nell’arco dei prossimi anni arriveranno una serie di veicoli elettrici a ricarica rapida e il loro debutto coinciderà molto facilmente con l’implementazione di caricatori sempre più veloci. In Italia, così come in buona parte dell’Europa, la velocità massima di ricarica è registrata da Tesla con i suoi Supercharger e sappiamo, purtroppo, che la media nazionale di velocità di ricarica è ancora molto distante dalle massime velocità.