Indubbiamente, Android Auto è tra le tecnologie più amate nel campo dell’automotive, giacché permette di avere un sistema di infotainment non solo gratuito, ma anche sempre aggiornato ed al passo con i tempi, specie considerando quello che è stato il recente aggiornamento Coolwalk, che ha dato al sistema operativo una nuova, e più gradevole, veste.

Il problema, semmai, è che la connessione tra auto e smartphone non è sempre comodissima, e per questo può valer la pena dare un’occhiata a questa ottima offerta di Primavera Amazon che, come da titolo, è relativa ad uno dei più interessanti gadget per la connessione wireless di Android Auto: ovvero CarlinKit, la cui versione 3.0 è oggi in sconto su Amazon a soli 72,00€, contro i 143,99€ del prezzo originale!

Si tratta indubbiamente di un affare, oltre che di uno dei prezzi più bassi mai registrati per questo specifico modello che, per inciso, il penultimo prodotto da CarlinKit e, pertanto, ancora validissimo dal punto di vista della tecnologia e delle performance.

Ma a cosa serve CarlinKit? Sostanzialmente si tratta di un dispositivo Bluetooth, che vollegandosi tramite porta USB della propria auto, permette di bypassare il collegamento diretto dello smartphone, così che possiate collegare auto e cellulare tramite questo accessorio, che in questo senso è una sorta di “ponte wireless”.

In questo modo non avrete problemi di posizionamento del dispositivo in auto, ed anche al netto di questo, potrete comunque usufruire di tutte le funzioni tipiche di Android Auto, compreso l’utilizzo di Google Maps, che è inutilizzabile se auto e smartphone non sono direttamente connessi tramite cavo.

Si tratta, insomma, di un dispositivo davvero molto comodo da avere in auto, capace di cambiare in modo utile ed efficiente la connessione tra auto e smartphone, spesso resa difficile da quelli che sono gli spazi interni delle auto che, anche nelle versioni più moderne, non tengono sempre conto di quelle che sono le dimensioni, ormai generose, dei nostri smartphone.

Insomma, parliamo di un prodotto davvero utile e, per questo, vi suggeriamo di effettuare quanto prima il vostro acquisto, consultando la pagina Amazon dedicata all’offerta prima che vada esaurito, o che l’offerta termini del tutto. Allo stesso modo, vi suggeriamo di tenere sempre sotto controllo anche la pagina che Amazon sta dedicando alle sue offerte di Primavera, così da restare aggiornatissimi su tutte, ma proprio tutte, le offerte di questi giorni.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!