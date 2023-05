Come saprete, tra le più chiacchierate tecnologie nel campo dell’infotainment delle nostre auto ci sono indubbiamente sia Android Auto che Apple CarPlay, due tecnologie che hanno davvro rivoluzionato il mondo dei sistemi digitali delle nostre automobili, rendendo i cosiddetti “computer di bordo” non solo più diffusi, ma anche più aperti ed accessibili, svincolati come sono da software proprietari spesso inconcludenti e macchinosi.

Tutto ottimo insomma, se non fosse che la connessione tra auto e smartphone non è sempre comodissima, e questo anche perché non tutte le auto sono dotate di una connessione wireless tra sistema di bordo e smartphone. In tal senso, l’ottimo Carlinkit 4.0, per altro da noi recensito giusto qualche tempo fa, val certamente la vostra attenzione, e sarete felici di sapere che questo splendido dispositivo tech è oggi anche in sconto su Amazon, dove viene venduto a 85,79€ invece degli originali 125,99€, e dunque con un ribasso pari al 32%!

Ma a cosa serve CarlinKit? Si tratta, in estrema sintesi, di un dispositivo Bluetooth che, collegandosi tramite porta USB della propria auto, permette di bypassare il collegamento diretto dello smartphone, così che questo accessorio possa fungere da “ponte wireless” tra la connessione di auto e telefono.

CarlinKit, in sintesi, azzera i problemi di connessione e posizionamento del proprio smartphone in auto, pur permettendovi di utilizzare quelle funzioni che richiedono obbligatoriamente una connessione cablata, una su tutte la navigazione tramite Android Auto o il corrispettivo Apple, ovvero Mappe.

Carlinkit 4.0, infatti, è compatibile sia con dispositivi Apple che Android, laddove la concorrenza è invece vincolata ad una sola tipologia di sistema operativo, il che è molto comodo non solo qualora i guidatori in casa abbiano dispositivi diversi, ma anche in previsione dei prossimi anni in cui, magari, a causa di un cambio di smartphone si sarebbe costretti a lasciare nel cassetto il proprio Carlinkit, perché non più compatibile.

Si tratta, insomma, di un dispositivo davvero utile, capace di cambiare in modo utile ed efficiente la connessione tra auto e smartphone, spesso resa difficile da quelli che sono gli spazi interni delle auto che, anche nelle versioni più moderne, non tengono sempre conto di quelle che sono le dimensioni, ormai generose, dei nostri cellulari.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto, suggerendovi di consultare subito la pagina Amazon dedicata all’offerta prima che il dispositivo vada esaurito o che, peggio, l’offerta termini del tutto.

