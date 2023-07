Se desiderate trasformare il sistema di infotainment integrato nel vostro veicolo in un controller wireless per il vostro smartphone, sia che sia un dispositivo Android o iOS, vi consigliamo di approfittare dell’offerta eccezionale su Amazon per il Carlinkit 4.0. Questo dispositivo rende la guida più sicura ed elimina l’inconveniente dei fastidiosi cavi. Attualmente, è disponibile al miglior prezzo di sempre: solo 70,99€.

Il risparmio è importante, così come le prestazioni del dispositivo. Come detto, Carlinkit 4.0 trasforma il vostro veicolo con Android Auto o Apple CarPlay cablato in un sistema completamente wireless. I prodotti Carlinkit sono rinomati per la loro qualità e questa offerta è ancora più interessante perché riguarda uno dei modelli più recenti. Se volete saperne di più sulle nostre impressioni su questo dispositivo, vi invitiamo a leggere la nostra recensione sul Carlinkit 5.0.

Utilizzare CarlinKit 4.0 sarà un gioco da ragazzi, visto che basterà collegarlo alla presa USB del veicolo e attendere che si configuri, dopo averlo accoppiato ovviamente tramite Bluetooth. Non sarà necessario installare alcun tipo di APK o app di terze parti su Android o iOS, quindi anche gli utenti meno esperti non avranno difficoltà a configurarlo. Inoltre, questo modello permette di rimanere sempre aggiornamento, con la verifica di eventuali nuove versioni software inserendo semplicemente l’indirizzo IP riportato dal produttore nel browser del vostro smartphone.

La compatibilità è alta e riguarda la maggior parte delle auto con CarPlay cablate di fabbrica prodotte tra il 2016 e il 2022. La versione 4.0, che è quella in sconto, è dotata di un nuovo Bluetooth 2.4G e un modulo Wi-Fi dual-band, in grado di riconoscere facilmente lo smartphone in pochi secondi. Ciò consente di utilizzare la navigazione o ascoltare musica senza interruzioni, creando un’atmosfera di guida piacevole, senza sforzo e soprattutto sicura.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

