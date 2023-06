Come saprete, due delle tecnologie più discusse nel campo dell’infotainment automobilistico sono senza dubbio Android Auto e Apple CarPlay, che hanno rivoluzionato il mondo dei sistemi digitali per auto, rendendo i cosiddetti “computer di bordo” non solo più diffusi, ma anche più aperti ed accessibili, liberandoli dai software proprietari spesso inefficienti e complicati che hanno caratterizzato i primissimi infotainment del mondo autotive.

Oggi, per fortuna, è tutto più semplice, e la connessione tra l’auto e lo smartphone è decisamente più pratica, specie in termini di funzionalità offerte tanto da Google quanto da Apple per quanto, va detto, la connessione effettiva tra sistema di bordo e cellulare non sia sempre funzionale o comoda. È qui che entrano in gioco dispositivi come l’eccellente Carlinkit 4.0, per altro recentemente protagonista di una nostra ricchissima recensione, e che oggi è in sconto su Amazon a quello che è il suo prezzo più basso di sempre!

Il portale, infatti, ha riservato a questo dispositivo uno sconto del 39%, mai raggiunto prima, e che abbassa il costo di acquisto da 135,99€ a soli 82,99€, con un risparmio netto di ben 53 euro!

Ma a cosa serve il Carlinkit? In poche parole, si tratta di un dispositivo Bluetooth che, collegandosi alla porta USB della vostra auto, consente di bypassare la connessione diretta dello smartphone, agendo come un “ponte wireless” tra il sistema dell’auto e il telefono. In sostanza, il Carlinkit risolve i problemi di connessione e posizionamento dello smartphone in auto, consentendoti di utilizzare funzioni che richiedono una connessione cablata, come la navigazione tramite Android Auto o Apple CarPlay, ma senza fili.

Il Carlinkit 4.0 è compatibile sia con dispositivi Apple che con dispositivi Android, a differenza della concorrenza che spesso è vincolata a un solo sistema operativo. Questa versatilità è molto conveniente non solo se in famiglia si utilizzano dispositivi diversi, ma anche in vista degli anni a venire, quando potrebbe essere necessario sostituire lo smartphone e si desidera evitare di dover abbandonare il proprio Carlinkit perché non più compatibile.

In sintesi, il Carlinkit 4.0 è un dispositivo estremamente utile che semplifica ed ottimizza la connessione tra l’auto e lo smartphone, risolvendo spesso le difficoltà causate dalle dimensioni sempre più generose dei nostri telefoni rispetto agli spazi interni delle auto, anche nelle versioni più moderne.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto, suggerendovi di consultare subito la pagina Amazon dedicata all’offerta prima che il dispositivo vada esaurito o che, peggio, l’offerta termini del tutto.

