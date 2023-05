Da tempo state cercando un prodotto economico che vi permetta di trasmettere l’interfaccia CarPlay sul display dell’auto, senza che il vostro smartphone debba essere fisicamente collegato? In tal caso vi consigliamo di non farvi scappare il Carlini 4.0 per Android Auto, in sconto del 39% su Amazon, a cui sommare un ulteriore 15% grazie al coupon apposito.

In questo modo, spuntando l’apposito box sulla pagina, potrete portarlo ad appena 67,99€ invece di 135,99€. Un prezzo davvero imperdibile per un articolo tanto utile e di ottima qualità. Per questo, il nostro consiglio è di non farvi scappare l’occasione e sfruttare la promozione fintanto che siete ancora in tempo!

Il modello in questione è facilissimo da utilizzare, vi basterà collegare il prodotto Carlinkit alla porta USB della vostra auto e poi fare clic su “Apple CarPlay”. Una volta fatto ciò, dovrete attivare Wi-Fi e Bluetooth per connettervi al segnale del prodotto con il vostro smartphone. A questo punto, basterà fare click su “Accoppia” e selezionare “Usa CarPlay” sul telefono per ottenere la connessione wireless CarPlay Android Auto.

Il Carlinkit 4.0, inoltre, è compatibile con il 98% dei modelli sul mercato! Ma, prima di acquistarlo, vi consigliamo caldamente di verificare che la vostra auto sia dotata di CarPlay cablato. Tra le macchine attualmente non compatibili, segnaliamo le BMW, alcune Volvo dal 2021 in poi, le Polestar e le Qashqai 2017 e 2018.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

