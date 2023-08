Se la vostra auto dispone di Android cablato, ma desiderate liberarvi dei cavi trasformandolo in un sistema wireless e volete anche risparmiare, allora non possiamo che segnalarvi il fantastico adattatore Android Auto wireless Carlinkit A2A. Questo dispositivo è appositamente progettato per rendere l’esperienza di infotainment in auto più comoda e intuitiva, e l’occasione è davvero imperdibile, grazie all’importante sconto del 41% sulla versione compatibile con Android.

In questo modo potrete portarlo a casa ad appena 55,99€ anziché 95,00€, risparmiando così quasi 40,00€. Si tratta di un’occasione da cogliere al volo, soprattutto se volete rendere più piacevoli i viaggi in auto durante le vacanze estive.

Android Auto è un’app che funge da sistema di infotainment e sfrutta la connessione tra l’automobile e lo smartphone per fornire un accesso semplice e veloce ad applicazioni, mappe e sistemi di messaggistica. In poche parole, potrete gestire le funzioni del vostro smartphone senza distrazioni, restando così perfettamente concentrati sulla guida.

La configurazione di questo adattatore Android Auto wireless sarà davvero molto semplice: basterà collegare il dispositivo alla porta USB del vostro veicolo e attendere che si accenda la spia, segno che il dispositivo è stato riconosciuto. Quindi, sarà sufficiente attivare il Bluetooth sia sul vostro telefono che sull’auto e avviare l’accoppiamento. In pochi istanti, il vostro sistema cablato sarà solo un ricordo, sostituito da un sistema che non solo è più comodo, ma vi darà anche maggiore sicurezza durante la guida.

Grazie alle 3 antenne integrate e alla tecnologia wireless 2T2R, la connessione tra il dispositivo e il veicolo rimarrà costantemente stabile, raggiungendo velocità di collegamento fino a 866 Mbps. Va poi aggiunto che ha una velocità di trasferimento di 5,8 GHz, bassa latenza e che si collegherà immediatamente appena salirete in auto, con un tempo di connessione di soli 7-15 secondi.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini. E se siete in procinto di andare in vacanza, vi consigliamo la lettura dei nostri articoli a tema estivo, ricchi di tanti informazioni e prodotti utili per la bella stagione!

