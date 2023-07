Se volete trasformare il vostro Android Auto cablato presente nella tecnologia di bordo del vostro veicolo in un sistema wireless e volete farlo nella maniera più economica possibile, allora non potete perdervi l’offerta che il Prime Day 2023 ha riservato al Carlinkit A2A, un dispositivo progettato proprio per rendere l’infotainment della vostra auto più facile da usare. Durante questo Prime Day potrete acquistarlo a soli 55,99€, mai cosi vantaggioso!

L’offerta richiede l’iscrizione ad Amazon Prime per essere sfruttata, così come tutte quelle attive durante questi due giorni intensi di offerte, pertanto correte ad attivare un piano al servizio prima di aggiungere il prodotto al carrello.

Configurare Carlinkit A2A sarà davvero un gioco da ragazzi. Non dovrete far altro che connettere il dispositivo alla porta USB del vostro veicolo, attendere che si accenda la spia sul dispositivo per avere la certezza che sia stato riconosciuto, attivare il Bluetooth sul telefono insieme a quello dell’auto e iniziare l’accoppiamento. Il tutto verrà fatto in pochi secondi e sarete pronti a dire addio al vostro sistema cablato, godendo così non solo di una comodità maggiore, ma anche di una maggior sicurezza alla guida.

La connessione tra il dispositivo e il veicolo rimarrà sempre stabile, grazie a 3 antenne integrate e alla tecnologia wireless è 2T2R, che può raggiungere un collegamento fino a 866Mbps. Insomma, una delle tante offerte di queste ore da cogliere al volo, motivo per cui non vogliamo indugiarvi oltre, invitandovi subito a dare un’occhiata alla pagina del prodotto prima che si esaurisca.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

