Carlos Peralta afferma: “Non sono il possessore della Koenigsegg incidentata”

Per chi non fosse rimasto aggiornato, qualche giorno fa in Messico è stata distrutta in un incidente una Koenigsegg CCXR Special One, auto del costo di 1,57 milioni di dollari, mentre viaggiava ad una velocità superiore ai limiti su Paseo de la Reforma. Subito la gente ha iniziato a fantasticare su chi potesse essere “l’incidentato”, […]

Per chi non fosse rimasto aggiornato, qualche giorno fa in Messico è stata distrutta in un incidente una Koenigsegg CCXR Special One, auto del costo di 1,57 milioni di dollari, mentre viaggiava ad una velocità superiore ai limiti su Paseo de la Reforma. Subito la gente ha iniziato a fantasticare su chi potesse essere “l’incidentato”, e i sospetti sono caduti sul miliardario Carlos Peralta. Foto dell’auto sono state rinvenute sul profilo Instagram @don_koenigsegg, e tutto faceva pensare che il malcapitato fosse proprio Carlos Peralta Quintero, presidente e direttore generale del gruppo IUSA. Oggi però arriva la smentita dallo stesso miliardario, che tramite tweet e lettera diretta al giornale che ha fatto partire il rumor, ha confermato di non essere il possessore di quella auto distrutta. En relación al señalamiento de que el vehículo koeningsegg accidentado en Reforma es de mi propiedad, rechazo categóricamente relación alguna con dicho vehículo ni con el involucramiento de ningún miembro de la familia en el incidente vial. @sdpnoticias — Carlos Peralta Quint (@cperaltaq) March 19, 2019 La lettera inviata recita questo: Mr. Federico Arreola Castillo, Direttore di SDP News In relazione a ciò che è stato pubblicato ieri nel suo prestigioso portale di news c’è stata un’informazione riguardante me, affermandomi come possessore della Koenigsegg distrutta in Messico nei giorni passati. Vorrei fare delle precisazioni: Nego ogni connessione con questo veicolo Nessun membro della mia famiglia è stato coinvolto in quell’incidente Gradirei che fosse comunicata questo chiarimento. Ing. Carlos Peralta Q.

Chairman del Gruppo IUSA