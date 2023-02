Novità positive per tutti gli automobilisti che ogni giorno percorrono chilometri e chilometri per recarsi a lavoro o, semplicemente, per raggiungere una meta diversa dalla propria zona di residenza. Dopo un crescente aumento dei costi dei carburanti, i prezzi del diesel sono infatti tornati a un livello inferiore a quello della benzina, smentendo le ipotesi dei giorni scorsi relative ad un imminente rincaro dovuto all’embargo russo. Non dimentichiamo che a partire dal 5 febbraio scorso è scattato l’embargo ai prodotti petroliferi russi con conseguente divieto europeo di importare il greggio di Mosca.

Secondo alcuni esperti consultati da Reuters, le ragioni del calo dei prezzi del diesel sono legate alla discesa dei consumi di gasolio per riscaldamento, grazie all’inverno piuttosto mite, ma anche alla riduzione della domanda di altri beni ed un conseguente risparmio di diesel per i trasporti. Tuttavia, l’embargo russo ha costretto lo Stato transcontinentale a svendere il suo greggio a grandi paesi come Cina e India che sono diventati fornitori dell’Europa a prezzi inevitabilmente più bassi.

I prezzi dei carburanti pubblicati da Quotidiano Energia (QE), e relativi al nostro Paese, mostrano che il prezzo medio nazionale in modalità self della benzina si attesta a 1,864 euro/litro, con i diversi marchi compresi tra 1,859 e 1,872 euro/litro (media no logo a 1,863 euro/litro). Per quanto riguarda il prezzo del diesel in modalità self la media è di 1,857 euro/litro, con le diverse compagnie che si posizionano tra 1,847 e 1,872 euro/litro (no logo a 1,854 euro/litro). Per il servito, il prezzo della benzina in media è di 2,006 euro/litro, con le compagnie che oscillano tra 1,948 e 2,074 euro/litro (no logo 1,915) mentre la media del diesel è arrivata a 2 euro/litro, con i singoli marchi tra 1,934 e 2,056 euro/litro (no logo 1,906). 0,797 e 0,829 euro/litro, invece, per il Gpl (no logo 0,806), mentre il prezzo del metano si attesta in media tra 1,885 e 2,142 euro/kg (no logo 2,014).