Con l’obiettivo di limitare l’aumento del prezzo dei carburanti e il raggiungimento delle soglie proibitive di alcuni mesi fa, il governo intende preservare la manovra attualmente in essere così da consentire un valore medio del prezzo di benzina e diesel ben inferiore alla soglia dei 2 euro. Come anticipato nella precedente manovra, si tratta però di una misura a termine e non strutturale, inizialmente con scadenza per il mese di aprile e successivamente prorogata.

Buone notizie anche per chi utilizza un’auto a metano. L’accisa ora verrà rimossa e l’IVA viene ridotta al 5%; una piccola ventata di aria fresca per chi, fino ad ora, si è trovato a dover pagare più di 2 euro al kg per fare il pieno di metano. Ma quanto costa ora la benzina?

Nei giorni scorsi il prezzo dei carburanti è tornato leggermente a salire sia per quanto riguarda la benzina sia il diesel, pertanto la proroga è ancora necessaria. Secondo quanto riportato dal Quotidiano Energia, il prezzo medio della benzina in modalità self è di 1,798 euro al litro, con una forbice di prezzi compresa tra 1,792 euro e 1,814 euro al litro. Per quanto riguarda il diesel, invece, il prezzo medio è di 1,815 euro al litro (molto vicino alla benzina quindi), con una variazione compresa tra 1,801 e 1,841 euro al litro.

Per quanto riguarda il servito, il prezzo medio arriva a 1,93 euro al litro, sia per benzina sia per diesel. Il prezzo medio del GPL è di 0,854 euro al litro, mentre il metano si posiziona a poco meno di 2 euro al kg. Come sempre, per rimanere aggiornati sul prezzo dei singoli carburanti, consigliamo di utilizzare una delle app suggerite in questo approfondimento. Il nuovo taglio resterà in vigore fino al prossimo 8 luglio, nella speranza che il governo decida di seguire una strategia più solida e continuativa.