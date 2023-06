Se siete motociclisti, la stagione estiva è senza dubbio il periodo migliore per godersi la propria moto. Che si tratti di una semplice passeggiata fuori città o di un avventuroso viaggio, è essenziale indossare un casco protettivo adeguato, ed ecco perché vi informiamo degli sconti fino al 42% messi a disposizione da eBay su una serie di caschi modulari e integrali con interfono.

Le proposte riguardano modelli da enduro e turismo, pertanto avrete modo di acquistare a prezzi stracciati il casco che più si addice allo stile della vostra moto. Ma non si tratta di semplici caschi: essendo appunto modulari, questi modelli consentono di sollevare la parte frontale, permettendo al pilota di avere accesso al viso senza dover togliere completamente il casco. Inoltre, tutti i caschi proposti da eBay sono dotati di un sistema di interfono integrato, che permette al motociclista di rimanere in comunicazione con altri motociclisti o passeggeri, per una esperienza di guida ancora più coinvolgente e sicura.

Tra i modelli più interessanti e convenienti disponibili, spicca il Nolan B620R, tra i migliori caschi jet del 2023. Inizialmente venduto a 515,00€, è stato abbassato a soli 300,20€. Questo modello è stato progettato per gli appassionati di scooter, ma si adatta anche al motociclismo in generale. È ideale per gli spostamenti urbani e per entusiasmanti avventure fuoriporta. Il casco è omologato secondo le rigide norme UN/ECE 22-06, garantendo la massima sicurezza. Contribuisce a ciò il sistema di ritenzione Microlock, che assicura una chiusura sicura e affidabile.

La visiera del casco non solo è resistente ai graffi, ma è anche ampia, offrendo quindi una visione chiara della strada. Inoltre, dispone di un sistema parasole VPS regolabile, che offre protezione UV fino a 400 nm. L’imbottitura interna Clima Comfort assicura un comfort ottimale, così come le bandelle sottogola integrate nella cuffia. Il comfort è garantito anche dalla tecnologia AirBooster, che mantiene la testa fresca e asciutta anche durante le lunghe sessioni di guida.

Come anticipato, il Nolan B620R è dotato di un sistema interfono integrato basato sulla tecnologia Bluetooth, il che lo rende compatibile anche con altri sistemi interfono di diverse marche. È importante sottolineare che attraverso questo sistema è possibile rispondere alle chiamate, gestirle in vivavoce e svolgere molte altre funzioni, come collegare il casco a un navigatore satellitare compatibile tramite Bluetooth per ricevere indicazioni stradali, ascoltare musica MP3 e gestire il telefono cellulare.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a queste offerte, ribadendo ancora una volta l'invito ad approfittare di questi sconti, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

