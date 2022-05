Al via il nuovo servizio “Cashback con targa” sviluppato dalla start-up del Gruppo ASPI Free To X. Il servizio, dopo la sperimentazione in Liguria, dal 1 maggio è stato esteso a tutta la rete autostradale italiana.

Nel dettaglio, in caso di ritardi dovuti a lavori e a cantieri, il servizio di cashback del pedaggio autostradale permette di ottenere un rimborso parziale o totale del ticket. La stessa Aspi precisa che il rimborso scatta a partire dai 10 minuti di ritardo dovuto ai cantieri per viaggi fino ai 99 chilometri. Ribadiamo, dunque, che si ha diritto al rimborso solamente in caso di ritardi dovuti a cantieri di manutenzione o ammodernamento della rete stradale che comportano conseguentemente una riduzione delle corsie disponibili e vengono, pertanto, esclusi ritardi causati da incidenti o traffico intenso.

Il servizio rende più semplice e automatico il rimborso anche per gli utenti che pagano il pedaggio con carte o contanti, come già avviene per i clienti dotati di sistemi di telepedaggio. Basterà registrarsi sulla app Free To X, inserendo i propri dati personali e la targa del veicolo per ricevere in automatico i rimborsi maturati a causa di ritardi dovuti a cantieri di manutenzione e ammodernamento sulla rete autostradale.

Una volta effettuata la registrazione, l’app dedicata trasmette tutti i rimborsi relativi all’utente. Con il riconoscimento della targa, infatti, la ricevuta del viaggio non sarà più necessaria sulla rete di Aspi. Chi vuole può comunque ritirare lo scontrino al casello e conservare il ticket come prova in caso di eventuali problemi con la targa.

Il piano da oltre 21 miliardi di euro per l’ammodernamento della rete di Autostrade per l’Italia è una sfida senza precedenti: persone, competenze e soluzioni tecnologiche all’avanguardia sono in campo ogni giorno sulle nostre strade per garantire una mobilità sempre più sostenibile. Questi sforzi comportano dei disagi di cui ci rendiamo conto: per questo cerchiamo di offrire un ristoro e di venire incontro alle esigenze dei nostri utenti, ha dichiarato l’amministratore delegato di Aspi Roberto Tomasi.

Dunque, per ottenere il rimborso tramite Cashback con targa è necessario scaricare l’app gratuita Free To X per dispositivi Android e iOS, effettuare la registrazione, confermare l’identità, inserire la targa del veicolo e l’Iban.