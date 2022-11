Caterham continuerà a produrre la sua iconica Seven ma starebbe pensando di lavorare su due nuovi progetti di sportive elettriche. A dichiararlo nel corso di un’intervista rilasciata ad Autocar è lo stesso CEO dell’azienda, Bob Laishley.

In un periodo in cui le case automobilistiche pianificano le strategie di elettrificazione della propria gamma di veicoli, anche la casa costruttrice fondata da Graham Nearn sembra avere le idee piuttosto chiare sul futuro del marchio. Se la Seven, modello in listino, continuerà la sua carriera anche nel prossimo decennio, il progetto di cui Bob Laishley parla fa riferimento ad una vettura completamente nuova, concepita come un’auto elettrica, e ad secondo progetto che vede come protagonista un modello a emissioni zero della Seven. In riferimento a quest’ultima viene però sottolineato che la realizzazione sarà possibile solamente se si riuscirà a mantenere invariato il carattere del modello.

Non sarà una Seven, ma avrà tutte le caratteristiche che i nostri clienti amano. Sarà leggera, semplice, agile e performante. Come la Seven avrà un telaio in acciaio spaceframe – ma realizzato ex-novo – perchè sono semplici da modificare nella fase di produzione. Avrà una carrozzeria costituita da pochi pannelli di alluminio o carbonio, ma con un design più curato, aerodinamico e moderno della Seven. E probabilmente avrà il tetto, queste le dichiarazioni del CEO in merito al progetto di realizzazione della sportiva elettrica.

L’obiettivo sarebbe, tuttavia, di realizzare una vettura con soluzioni differenti dalla Seven, includendo elementi come servosterzo, ABS e sistema di frenata automatica d’emergenza, ma mantenendo un peso ridotto.

Siamo ancora in una fase iniziale per quanto riguarda le componenti legate all’elettrico. Questa tecnologia pesa ancora troppo. Se dobbiamo lanciare una Seven da 1.000 chili preferiamo non realizzarla proprio. Io lo chiamo l’approccio 20-15-20. Un utente deve poter arrivare ad un track day con l’auto carica, fare un turno in pista da 20 minuti, ricaricare l’auto in 15 minuti mentre beve un caffè, quindi fare un’uteriore sessione da 20 minuti e poter tornare a casa. Se potremo realizzare un’auto in grado di fare questo la lanceremo, altrimenti niente.

Risulta chiaro che la vettura sarà realizzata esclusivamente se si riuscirà ad ottenere il requisito della leggerezza. (meno di 700 kg). La Caterham elettrica avrebbe inoltre un prezzo di partenza molto più alto di una Seven.