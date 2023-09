Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera all’aggiornamento delle norme sulla sicurezza stradale, introducendo sanzioni più severe per chi utilizza il cellulare mentre guida. Il disegno di legge, che prevede anche deleghe al governo per le modifiche al Codice della Strada, è stato approvato con l’obiettivo di migliorare la sicurezza sulle strade italiane.

Queste nuove misure saranno dibattute in Parlamento nel prossimo autunno, con l’auspicio del ministro Matteo Salvini, che il disegno di legge venga discusso e approvato al più presto.

Uno dei principali punti di questa nuova legge riguarda le sanzioni per chi utilizza il cellulare mentre è alla guida. La sanzione pecuniaria per questa infrazione subirà un notevole aumento, passando dalla fascia di 165-660€ a 422-1.697€.

Inoltre, chi viene colto alla prima violazione vedrà sospesa la patente di guida per un periodo che varierà dai quindici giorni ai due mesi. In caso di recidiva entro due anni, oltre alla sospensione della patente, che è già prevista dal Codice vigente, ci sarà l’obbligo di pagare una somma che varia da 644 a 2.588€ e una decurtazione dei punti dalla patente, pari a 8 punti alla prima violazione e a 10 punti alla seconda violazione.

Una delle innovazioni più significative introdotte da questa legge riguarda gli accertamenti da remoto per identificare chi occupa i parcheggi riservati ai disabili e per rilevare le violazioni dell’obbligo di dare precedenza a pedoni e ciclisti presso gli attraversamenti stradali.

Inoltre, i controlli a distanza verranno estesi anche alla violazione del divieto di fermata e sosta in stalli riservati a organi di polizia stradale, vigili del fuoco e servizi di soccorso, stalli rosa, stalli per veicoli elettrici, nonché per il carico/scarico delle merci e per i servizi di trasporto pubblico.

La maggioranza ha espresso soddisfazione per queste nuove norme, ritenute essenziali per ristabilire la sicurezza sulle strade italiane. L’uso del cellulare alla guida, e l’alta velocità, sono, difatti, tra le principali cause degli incidenti stradali e queste nuove misure mirano a ridurre tali comportamenti rischiosi.

Le sanzioni più severe, comprese multe fino a 1.084 euro e la sospensione della patente per i recidivi che violano i limiti di velocità, sono state accolte positivamente. La stretta sui posizionamenti degli autovelox e le multe più salate per chi occupa parcheggi riservati ai disabili sono state considerate, invece, ragionevoli.

Oltre alle sanzioni, si auspica che vengano intraprese azioni di sensibilizzazione e rieducazione per promuovere comportamenti più attenti e responsabili alla guida. La sicurezza stradale resta una priorità per il governo, che sta cercando di combattere l’incidentalità e migliorare la tutela dei cittadini sulle strade italiane.