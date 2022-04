Il network di siti di 3Labs è sempre alla ricerca e in questo caso abbiamo aperto le candidature per le figure specializzate nel settore dell’Automotive (auto, moto, auto elettriche, moto elettriche, tecnologia di bordo etc). È richiesta un’ottima conoscenza della lingua italiana (espressione e comprensione), della lingua inglese (le traduzioni sono comuni) e buone conoscenze del settore dell’automobilismo, senza tralasciare naturalmente la passione! Più in dettaglio:

Lato news

Si tratta di un compito da svolgere per lo più in autonomia, all’interno di fasce orarie predefinite:

Lun-Ven: 09:00-13:00

Sab-Dom: 10:00-13:00 / 15:00-18:00

Lato articoli

Si tratta di un’attività più strutturata e misurata in base alle conoscenze del soggetto e alla capacità di ricercare contenuti, approfondimenti, curiosità, etc. Non è richiesta una fascia oraria di pubblicazione, la programmazione dei contenuti verrà decisa con i candidati stessi in comune accordo con il capo sezione.

Lato affiliazioni/guide all’acquisto

Come per le news, è una task da svolgere in quasi totale autonomia: è richiesta una produzione costante.

Candidatura

Se sei interessato e vuoi proporre la tua candidatura, puoi compilare il form disponibile al seguente link inserendo le informazioni richieste. Oltre alle informazioni richieste, allega un file doc con minimo 3 notizie da almeno 300 parole, corredate da link alla fonte originale e tempi di stesura. Precisiamo che le notizie devono essere originali e non già pubblicate su altri portali. Tutte le candidature senza allegati / senza le informazioni richieste non verranno prese in considerazione.