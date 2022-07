I veicoli elettrici vengono proposti come un’ottima soluzione per ridurre le emissioni e quindi salvare tendenzialmente il pianeta, ma è (anche) questo il motivo che spinge l’acquisto delle vetture a batteria?

Un recente studio condotto per conto della casa automobilistica svedese Polestar ha evidenziato che su 5.086 conducenti americani, il 55% degli intervistati acquista un veicolo elettrico per motivi diversi da quelli ambientali. Secondo Gregor Hembrough, Head of Polestar, il passaggio all’elettrico sarebbe legato, oltre ai fini ambientali, anche al processo di innovazione tecnologico.

Sebbene la maggior parte degli intervistati non abbia citato l’eco-coscienza come fattore trainante per l’acquisto di un’auto nuova, i dati mostrano che gli acquirenti più giovani la considerano più di quelli più anziani. Il 12% degli intervistati della Gen Z (età 18-24) ha affermato che l’immagine è un fattore determinante nella scelta di un veicolo elettrico, percentuale nettamente superiore rispetto a Millenial e Boomer. L’immagine del marchio ha mostrato una ripartizione simile, con il 57% dei Millennial che afferma di essere fiducioso in un nuovo marchio di veicoli elettrici come Polestar rispetto a solo il 28% dei Boomers. Circa il 46% di tutti gli intervistati ha affermato che sarebbe disposto ad acquistare da un marchio in fase di avvio, un numero purtroppo molto basso per un’azienda come Polestar che sta tentando di competere con Porsche.

A parte l’impatto sull’ambiente, il 48% degli intervistati ha citato i risparmi sui costi di gestione e il 30% ha affermato che le prestazioni sono ragioni per prendere in considerazione un veicolo elettrico. Questo potrebbe spiegare anche il grande successo di Tesla che nel portfolio vanta berline con prestazioni pari alle supercar. Tra gli aspetti negativi riscontrati, viene segnalata la difficoltà nella ricarica e l’assenza di una infrastruttura consona. Infine, un considerevole 40% ha affermato che la facilità di passaggio a un nuovo sistema di infotainment è importante per passare a un veicolo elettrico. L’interfaccia utente basata su Google di Polestar è abbastanza facile semplice e offre numerose funzioni.