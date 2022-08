Un pilota professionista è in grado di battere un sistema di ABS? E’ la domanda che si sono posti sul canale Youtube Driven Media, domanda che ha portato alla decisione di realizzare un video in compagnia del pilota professionista Scott Mansell a bordo di una Mazda MX-5. Per chi non lo sapesse, ma immagino che si tratti di una percentuale di utenti molto bassa, l’ABS è un sistema obbligatorio dal 2004 su tutte le automobili di nuova produzione, progettato per impedire alle ruote di bloccarsi durante le frenate più intense, così da ridurre lo spazio di frenata e rendere le auto più sicure.

Per rendere il video ancora più interessante, lo stesso test è stato portato avanti anche da un normale guidatore, così che tutti coloro che non sono dei piloti professionisti possano farsi un’idea di quanto è davvero utile l’ABS.

Inutile dire che i risultati sono stati schiaccianti a favore dell’ABS: con il sistema attivo la piccola MX-5 si è fermata da 100 km/h a 0 in uno spazio medio di 34.73 metri, ottenendo risultati sempre molto consistenti e simili tra loro (meno di un metro di margine tra un tentativo e l’altro). Una volta disattivato il sistema rimuovendo il fusibile corretto, l’auto è stata data in mano a un guidatore “normale”: in questo caso il miglior risultato in frenata è stato di 39 metri, mentre la media di distanza è salita a 42.66 metri. 7.93 metri in più di spazio di frenata medio, e una frenata imprevedibile e sempre diversa: non che servisse un ulteriore conferma, ma l’ABS è uno strumento importantissimo per la sicurezza stradale.

E il pilota professionista come se l’è cavata? Un po’ meglio del normale guidatore, ma comunque peggio del sistema ABS: la miglior frenata di Mansell è avvenuta in 37.5 metri, quindi 2.7 metri in più rispetto a quanto fatto con l’ABS, e anche in questo caso ogni frenata è risultata diversa dalla precedente in modo imprevedibile, rendendo quindi l’operazione più pericolosa del dovuto.