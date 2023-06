Un nuovo studio condotto sulle auto assicurate in Germania dalla compagnia CHECK24 ha dimostrato che nel 2022 in media un’auto elettrica ha percorso un maggior numero di chilometri rispetto a un’auto a benzina, con numeri che si avvicinano tantissimo a quelli di un’auto a gasolio o alle ibride, e allo stesso tempo ha confermato che la media chilometrica annuale continua a calare, qualunque sia l’alimentazione dell’auto.

Nel corso del 2022 i clienti tedeschi di CHECK24 hanno percorso 11.085 km, circa 150 km in meno rispetto al 2021, e questo calo può essere spiegato grazie alla diffusione dello smart working e dall’aumento del prezzo del carburante, ma il dato più sorprendente viene fuori quando si guarda la media chilometrica suddivisa per tipologia di alimentazione: un’auto a benzina ha percorso, in media, 10.088 km, contro i 12.215 km di un’auto elettrica e i 12.626 di un’auto diesel.

Il confronto tra benzina ed elettrico dimostra ancora una volta che avere un’auto a batteria non limita assolutamente nella quantità di chilometri che si possono percorrere, e quello con le auto a gasolio lascia intendere che forse l’elettrico diventerà una soluzione valida per tantissimi automobilisti molto prima di quanto immaginiamo.

Il direttore generale della divisione dedicata alle assicurazioni auto di CHECK24, Michael Roloff, afferma: “L’autonomia delle auto elettriche è in continuo aumento; vediamo i conducenti di auto elettriche coprire distanze sempre più lunghe anno dopo anno, anche se il chilometraggio medio annuale delle auto a combustibili è in continua diminuzione.”

Tutte le classifiche di vendita lo confermano, e anche i dati forniti da CHECK24 sono sulla stessa linea: in Germania le Tesla sono molto apprezzate, tanto da occupare i primi 2 posti della classifica delle EV più diffuse, con la Model 3 al primo posto e la Model Y al secondo, con il terzo gradino del podio occupato invece dalla Renault Zoe. Menzione d’onore anche per la Fiat 500 elettrica, al quarto posto della classifica.