Chi è l’acquirente medio delle Tesla e davvero differisce rispetto a quello di altri marchi? Sembra sia questa la domanda che Hedges & Company, una società di marketing digitale per case automobilistiche, si è posta in occasione di un’indagine sull’acquirente medio delle auto elettriche per definizione.

La società ha analizzato i dati demografici dei proprietari di Tesla Model S, 3 e X nel 2022, basandosi su un database di oltre 175 milioni di proprietari di veicoli. Secondo quanto emerso, il proprietario medio è un maschio bianco appartenente alla classe medio-alta.

Il 77% dei proprietari di Model S e il 71% dei proprietari di Model X sono uomini, mentre l’84% dei proprietari di Model 3 è anch’esso di sesso maschile. A titolo di confronto, solo circa il 49% dei conducenti con licenza negli Stati Uniti è di sesso maschile, secondo la Federal Highway Administration. Inoltre, i proprietari di Tesla sono prevalentemente di etnia caucasica.

Dal punto di vista economico, i conducenti di Tesla sembrano appartenere a fasce di reddito più elevate ovvero individui con un reddito familiare superiore a 100.000 dollari all’anno. Lo studio suggerisce anche che i proprietari di Tesla, sempre in America, siano proprietari di abitazioni. Secondo lo studio, l’88% dei proprietari di Model X e S possiede una casa, mentre il 56% dei proprietari di Model 3 è proprietario di una casa. Il tasso nazionale di proprietà di abitazioni negli Stati Uniti è di circa il 64%, anche se scende al di sotto del 33% per gli americani di età inferiore ai 34 anni, come riportato dall’US Census Bureau.

L’analisi ha inoltre rivelato che circa il 66% dei proprietari di Tesla non ha figli in casa ma questo dettaglio non significa di certo che non siano del tutto presenti. A livello di istruzione, invece, un precedente studio ha evidenziato come i “teslari” siano tendenzialmente istruiti con diverse lauree e master.