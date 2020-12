Chicago Auto Show, il grande evento rinviato a primavera 2021

La pandemia da Covid-19 sta inevitabilmente portando alla cancellazione di numerosi eventi automobilistici. Dopo il rinvio di altre grandi manifestazioni del settore, tra cui il Milano Monza Motor Show, è la volta del Chicago Auto Show inizialmente programmato per l’11 febbraio. Sono gli stessi organizzatori ad ufficializzare il rinvio alla primavera del 2021.

Il direttore delle comunicazioni del Chicago Auto Show ha più volte ribadito che l’incremento del tasso di positività al COVID-19 non darà inevitabilmente la possibilità di svolgere l’evento a febbraio come precedentemente stabilito. Attualmente dunque non ci sono ancora date ufficiali visto l’incremento dei dati relativi ai casi di Covid-19. Ragion per cui gli organizzatori non sono ancora riusciti a fornire ulteriori dettagli relativi ad un’ ipotetica data.

L’obiettivo, da parte dei promotori, sembra preporsi per la prossima primavera e lo stesso responsabile della comunicazione del Salone di Chicago, Mark Bilek, spera che l’appuntamento del 2021 possa essere fissato tra marzo, aprile o maggio.

Non volevano annunciare lo svolgimento di un evento e poi doverlo spostare di nuovo, ha detto il responsabile. Tuttavia, si rispetteranno gli eventi del Saloni di New York e di Los Angeles, riprogrammati a causa della pandemia.

Nonostante la pandemia abbia creato una grande crisi al settore delle quattro ruote e, conseguentemente, messo a tappeto i più grandi saloni dedicati alle auto quali, Ginevra, Los Angeles, New York e Parigi, è proprio da qui che le case automobilistiche tentano di ripartire. Non a caso, il Salone dell’auto di Pechino noto come Beijing Auto Show, è uno degli eventi internazionali dedicati alle vetture più importanti a livello globale, anche esso inizialmente posticipato a causa della pandemia. Lo stesso si è svolto dal 26 settembre al 5 ottobre con l’obiettivo di far ripartire il settore automotive nella capitale cinese. Non a caso parliamo di un importante evento che si alterna ogni due anni a quello di Shanghai, che si terrà dal 21 al 28 aprile 2021.

Inoltre, nel 2021 una delle più importante kermesse dell’auto – cancellata per la pandemia – tornerà in versione ridotta: parliamo del salone di Ginevra che vedrà tre giorni esclusivamente dedicati agli organi di informazione, probabilmente, già a marzo.