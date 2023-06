Citroen My Ami è innegabilmente curiosa da vedere e ormai sempre più comune nelle grandi e piccole città. Per consolidare ulteriormente il successo di questo quadriciclo leggero elettrico, il brand transalpino ha svelato ufficialmente la versione Buggy, ovvero mini fuoristrada elettrico senza porte e dal design ricercato, destinato anch’esso a diventare popolare. My Ami Buggy, in verità, sembra che abbia già guadagnato molti consensi dal momento che gli 800 esemplari disponibili sono stati venduti in meno di 10 ore.

Citroen ha iniziato ad offrire My Ami Buggy alle 11:00 di martedì 20 giugno e entro la fine della giornata non era più disponibile per l’acquisto online. Quest’anno è stato il primo anno in cui la casa automobilistica ha reso disponibile il veicolo agli acquirenti di altri mercati, precedentemente disponibile solo in Francia. Mentre l’intera dotazione di 50 esemplari è stata venduta in meno di 17 minuti e mezzo l’anno scorso, quest’anno i clienti belgi sono stati ancora più entusiasti del veicolo. Tutti i 65 esemplari della micro-EV sono stati venduti in soli nove minuti dopo l’apertura degli ordini. Nel frattempo, i 430 esemplari di My Ami Buggy offerti ai clienti francesi nel 2023 sono stati venduti in sole due ore. Durante quel periodo, si è raggiunto un picco di 300 vendite all’ora, dimostrando che i clienti sono davvero interessati a questo piccolo giocattolino elettrico. Tuttavia, il cliente più entusiasta (o almeno il più abile nello shopping online) proveniva dalla Spagna; una persona è riuscita a ordinare una nuova Citroen My Ami Buggy in appena 70 secondi!

Inizialmente concepita come concept car, My Ami Buggy ha conquistato i fan al punto che Citroen ha deciso di avviarne la produzione. Naturalmente My Ami Buggy è per lo più un nuovo allestimento, nessuna novità sotto al cofano, presente sempre un motore da 6 kW alimentato da una batteria da 5,5 kWh che permette un’autonomia fino a 75 km. Prezzo? A partire da poco più di 10mila euro.