Citroen Ami, nuove possibilità di personalizzazione

Citroen ha deciso di sviluppare differenti soluzioni di personalizzazione con il partner Faab Fabricauto, offrendo agli utenti una nuova collezione di stickers dedicata alla nuova Citroen Ami.

Dal lancio di Ami nel maggio 2020, il quadriciclo biposto elettrico è stato un vero successo. La gamma si declina in quattro versioni, la Ami Ami, la My Ami Pack, la My Ami Pop e la My Ami Vibe. La nuova iniziativa della casa automobilistica Citroen propone un’offerta di personalizzazione che permette a ciascun utente di creare la propria Ami preferita.

Non a caso, Citroen ha pensato di sviluppare una soluzione di personalizzazione con il suo partner Faab Fabriauto per permettere a tutti i possessori della vettura di darle un tocco unico e di design. Si potrà scegliere la decorazione dalla collezione proposta oppure richiedendo una decorazione personalizzata utilizzando foto proposte dall’utente. Nel dettaglio i motivi sono sei e sono stati disegnati da Citroën: Jungle, Tutti i Frutti, Globe-Trotter “so British”, Camo, Tribe e Trendy.

Sei motivi sono stati disegnati dalle equipe Citroen: Jungle per conferire ad Ami – 100% electric un look selvaggio, Tutti i Frutti per fare il pieno di vitamine, Globe-Trotter “so British”, Camo per un look techno, Tribe per gli amanti della natura e Trendy per esaltare il suo lato chic.

I metodi di applicazione degli adesivi sono estremamente semplici, basterà infatti seguire le istruzioni incluse nella confezione degli accessori. Inoltre, il sito web dedicato alla Citroën Ami mette a disposizione un breve tutorial che mostra le modalità di applicazione.

Per quanto riguarda i costi, la casa automobilistica ha lanciato tre offerte tra 29 euro e 89 euro. Una decorazione dell’area sottoporta a forma di capsula piccola, lato destro e lato sinistro al costo di 29 euro; quattro decorazioni sottoporta (tre sticker per l’area a forma di capsula grande e uno sticker per l’area a forma di capsula piccola), lato destro e lato sinistro a 69 euro; l’ultima proposta include invece quattro decorazioni sottoporta (lato destro e lato sinistro), uno sticker per paraurti anteriore ed uno sticker per paraurti posteriore al prezzo di 89 euro. Per chi vuole puntare su una soluzione del tutto unica partendo da immagini appartenenti all’utente il prezzo varia da 259 a 359 euro per una decorazione parziale, da 619 euro per quella totale.