Citroen C5 Aircross, presentata la variante ibrida

La Casa Automobilistica francese Citroen è pronta per fare un importante passo avanti proponendo, nell'ambito dell'elettrico, il SUV C5 Aircross Hybrid.

La Casa Automobilistica francese è pronta per fare un importante passo avanti. Infatti Citroen propone al pubblico, per la prima volta, un prodotto sottoposto al processo di elettrificazione: si tratta del SUV C5 Aircross Hybrid. Entro il 2025 il noto marchio ha intenzione di presentare una gamma di veicoli 100% elettrici. Saranno diversi i modelli totalmente elettrici, e altrettanto saranno i modelli di auto ibride plug-in. L’azienda francese, per ogni nuova proposta, realizzerà anche una versione elettrificata e proprio a tal proposito entra in gioco la Citroen C5 Aircross Hybrid.

Il nuovo SUV del marchio sarà caratterizzato da un powertrain a quattro cilindri 1.6 litri Puretech turbobenzina da 180 CV, in aggiunta ad un motore elettrico da 109 CV per un totale di 225 CV e 320 Nm di coppia. Le batterie garantiscono, ad una velocità massima di 135 km/h, un’autonomia pari a circa 50 km in modalità elettrica. Mentre gli accumulatori da 13,2 kWh possono essere ricaricati in circa 7 ore ad una normale presa domestica e sono garantiti 8 anni o 160.000 km. Però, nel caso in cui venga utilizzata una wallbox il tempo di ricarica può scendere sino a 2 ore.