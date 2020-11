Cizeta V16T, una rarità italiana del 1993 in vendita

Uno dei migliori siti di compravendita di super car è senza dubbio Curated, portale nato con una filosofia molto chiara: si comprano e si vendono solo alcune auto, quelle auto rare e speciali, con bassi chilometraggi e altissima qualità.

L’esempio di oggi è lampante: si tratta di una Cizeta V16T del 1993, un’auto prodotta in soli 9 esemplari in tutto il mondo, realizzata da un piccolo team guidato da Claudio Zampoli, ingegnere italiano con esperienza in Lamborghini.

Si tratta di un’auto quasi letteralmente unica, spinta da un motore V16 da 6 litri di cubatura e ben 542 cv di potenza a 8000 giri, un motore così imponente da forzare la mano di Marcello Gandini, famoso designer di Lamborghini che ha disegnato anche la Cizeta: l’auto è larga oltre 1 metro e 80cm – più di una Ferrari Testarossa – anche per accomodare il potente V16.

L’esemplare in vendita è in condizioni praticamente perfette; è identificata con il numero di telaio #101, è stata esposta al Salone delle Auto di Ginevra del 1993 e poi venduta al Sultano del Brunei che l’ha fatta consegnare a Hong Kong presso la sede della Hong Seh Motors. In questi 27 anni l’auto non è stata praticamente mai utilizzata né immatricolata, ha percorso appena 965 chilometri, al punto che persino le gomme sono le originali del 1993. Gli interni sono di colore blu, proprio come la carrozzeria esterna, e si tratta dell’unico modello di Cizeta realizzato in questa configurazione.

Nel mese di luglio 2020 Curated ha acquistato l’auto e l’ha fatta recapitare a Miami, per aggiungerla al prezioso show-room gestito dalla compagnia; come promesso, l’auto è in perfette condizioni, con una verniciatura pari al nuovo, la radio originale dell’epoca e interni in ottime condizioni. Il prezzo, nemmeno a dirlo, è disponibile solo su richiesta. Difficile fare una stima su quanto possa valere un’auto di questo tipo, dato che è possibile che si tratti dell’unica Cizeta al mondo conservata in queste condizioni.