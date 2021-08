Classiche elettrificate, pronta la AC Cobra Series 1 Electric

Abbiamo già visto alcuni esempi di auto classiche aggiornate con un motore elettrico o completamente riviste per ospitare l’elettricità al posto del motore termico. Nel caso della AC Cobra Series 1 Electric, non si tratta di un intevento esterno ma del produttore originale che ha ripreso in mano il primissimo modello. E l’ha completamente rimesso a nuovo eliminando il motore tradizionale, modificando la scocca e aggiornando così la vettura agli standard correnti. Il tutto per meno di 60 esemplari, alla “modica” cifra di 138.000 Sterline l’uno (161.000 Euro).

La casa madre AC, che aveva già realizzato la Cobra originale del 1962, si è occupata direttamente di tutte le modifiche inserendo la nuova versione elettrica nella serie ufficiale dei veicoli prodotti. Il nuovo motore elettrico firmato Falcon Electric, posizionato frontalmente, genera 308 cavalli e 500 newton metri di coppia, numeri molto vicini a quelli del primo modello “termico”. Grazie al peso ridotto, una tonnellata circa, l’auto scatta da 0 a 100 in circa quattro secondi. L’autonomia massima resta però contenuta a 200 chilometri, ma varia naturalmente con l’utilizzo.

Al di là delle prestazioni e del design, entrambi fedeli alla prima storica Cobra, è tutto da vedere l’interesse per una versione che è l’opposto del modello originale in un importante aspetto: il suono. Il “caos” scatenato dal motore V8 del primo modello non potrà mai essere sostituito dal ronzio delle batterie, soprattutto per i puristi delle auto vintage. Ma non sembra essere una priorità per il target cui è diretta la Cobra Series 1 Electric, visto che AC ha già annunciato un ottimo successo delle prenotazioni.

Contrariamente alle modifiche effettuate da preparatori e meccanici esterni, quest’auto rappresenta l’ultima evoluzione della serie Cobra. E ne sono già previste altre, dato che entro fine anno arriveranno le Cobra Series 4 Electric. Con più colorazioni, aggiornamenti da pista e altre revisioni tecniche, toccheranno una potenza massima di oltre 620 cavalli e 1.000 netwon metri di coppia. Evidentemente, sta nascendo un nuovo mercato di vetture elettriche retrò per collezionisti, che non amano troppo i rumori assordanti.