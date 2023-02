Porsche SE rende noto di aver investito diversi milioni di euro in ABB E-mobility con l’obiettivo di contribuire all’ottimizzazione della rete di ricarica dedicata ai nuovi veicoli elettrici. Non a caso, ABB è entrata nel mercato della mobilità elettrica nel 2010 e ad oggi ha venduto oltre un milione di caricabatterie per veicoli a zero emissioni in oltre 85 mercati.

Con la rapida crescita che stiamo vedendo nell’elettromobilità, la necessità di espandere la corrispondente infrastruttura di ricarica è in aumento. Prevediamo che la domanda di colonnine continuerà ad aumentare rapidamente negli anni a venire. In qualità di fornitore leader di soluzioni di ricarica per veicoli elettrici, ABB E-mobility parteciperà in modo significativo a questa crescita del mercato, ha commentato Lutz Meschke, membro del consiglio di amministrazione responsabile della gestione degli investimenti di Porsche SE.

Secondo quanto diffuso, il capitale raccolto dall’azienda si attesta a 525 milioni di franchi svizzeri, una somma inevitabilmente importante per poter ottimizzare le infrastrutture di ricarica destinati agli utenti possessori di un veicolo elettrico. Come accennato, infatti, il partner scelto da Porsche vanta diversi prodotti della categoria, tra cui colonnine DC ultra fast.

Tra le realtà che mirano ad offrire servizi adeguati per i veicoli elettrici anche società del Gruppo FS, nota come FS Sistemi Urbani, di cui abbiamo parlato alcuni giorni fa. Insieme a Class Onlus ha stretto un accordo di collaborazione che punta a installare oltre 15 mila punti di ricarica in circa 250 parcheggi entro il 2025, coerentemente con gli obiettivi del Piano Industriale 2022-2031. Come sottolineato da una delle due società, molti automobilisti elettrici potranno recarsi alle stazioni, trovare un parcheggio riservato e attrezzato per la ricarica, viaggiare o fare pendolarismo e tornare alla sera trovando il proprio veicolo con la batteria carica.

Grazie alle diverse società che stanno portando avanti importanti investimenti per incrementare la transizione green probabilmente vedremo nei prossimi anni una sostanziale crescita per quanto riguarda la diffusione dei veicoli elettrici in un mercato che, attualmente, fa fatica ad ingrandirsi.