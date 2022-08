Novità importanti per i viaggi in autostrada grazie alla definizione dei bandi di gara per l’installazione delle colonnine di ricarica. L’Autorità di Regolazione dei Trasporti, nelle scorse ore, ha fissato i requisiti minimi dei sistemi di ricarica per le aree di servizio e le regole da rispettare nei bandi in subconcessione.

Parliamo di un importante passo avanti per la diffusione dei veicoli elettrici che potranno viaggiare tranquillamente anche lungo le tratte autostradali senza problemi di ricarica.

Ci troviamo davanti ad un deciso passo in avanti nella dotazione di infrastrutture di ricarica elettrica sulla rete autostradale italiana, coerentemente con gli obiettivi di transizione ecologica previsti dal piano europeo Next generation EU, sottolinea l’Autorità di Regolazione dei Trasporti.

Secondo quanto diffuso, le nuove stazioni di ricarica dovranno garantire la pronta fruizione delle attività commerciali e ristorative (dove presenti) consentendo il pagamento immediato, senza registrazione preventiva e senza dover stipulare contratti. Tuttavia, le colonnine di ricarica dovranno essere installate in base al livello di traffico circolante sulla carreggiata servita e ciascuna colonnina dovrà essere in grado di distribuire almeno 100 kW. Per quanto riguarda l’accessibilità, le colonnine dovranno essere utilizzabili 7 giorni su 7 e 24 ore su 24.

Viene, inoltre, ribadito che gli schemi dei bandi di gara dei concessionari autostradali dovranno garantire un adeguato perseguimento dell’interesse pubblico correlato alla valorizzazione dell’infrastruttura autostradale, incentivare la concorrenza, rispettare i principi di trasparenza, equità e proporzionalità, contenere i costi per gli utenti, le imprese e i consumatori. Le misure dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti prevedono, tuttavia, che vengano adottati da parte dei concessionari vari indicatori di qualità, tra cui l’accessibilità e l’assistenza per i passeggeri a mobilità ridotta (PMR) ed in generale il livello di soddisfazione degli utenti riguardo al funzionamento dei punti di ricarica.