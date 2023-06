Nelle scorse ore, MG ha condiviso le prime immagini ufficiali della nuova versione della sua HS ovvero il SUV di punta dell’azienda che ora beneficia di un aggiornamento sia estetico sia funzionale.

MG HS è un SUV di segmento C con dimensioni generose. Misura 4,61 metri in lunghezza, 1,88 metri in larghezza e 1,69 metri in altezza. L’altezza da terra è di 14,5 cm, mentre il passo è di 2,72 metri. Queste dimensioni offrono ampio spazio sia per i passeggeri che per il carico.

La gamma della MG HS comprende due allestimenti: Luxury e Comfort. Entrambi offrono una dotazione di serie completa che soddisfa le esigenze degli automobilisti moderni. Una caratteristica rilevante è la presenza dei sistemi avanzati di assistenza alla guida di Livello 2 chiamati MG Pilot, che aumentano la sicurezza e offrono funzioni come l’assistenza al mantenimento della corsia, l’avviso di collisione frontale, il controllo della velocità di crociera adattivo e molto altro ancora. Questi sistemi contribuiscono a rendere la guida più sicura e confortevole.

Il SUV del produttore di proprietà di SAIC ora presenta un paraurti anteriore più profondo, con una linea di cintura più pronunciata, insieme a una griglia più ampia e fari a LED multifunzione che sono anche cresciuti di dimensioni per migliorare la presenza su strada. Importanti novità anche nella sezione posteriore, che ora ottiene un nuovo paraurti, luci posteriori a LED riviste e terminali di scarico ridisegnati. I cerchi in lega sono ora disponibili anche con verniciatura diamantata, mentre per la carrozzeria il brand ha previsto una nuova colorazione Urban Grey.

Il restyling include anche delle modifiche per l’abitacolo, che ora prevede nuovo sistema di infotainment da 10,1 pollici che, afferma MG, offre funzionalità più fluide mantenendo comunque le compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto.

Piccole e mirate modifiche che rendono MG HS più uniformato, fresco e dal sapore maggiormente premium. Il costruttore non ha modificato gli aspetti meccanici, pertanto MG HS resta equipaggiato con un motore a 4 cilindri in linea da 1.5 litri con iniezione diretta, in grado di erogare 162 CV. Anche nella variante ibrida plug-in, chiamata EHS, il motore ha mantenuto la stessa configurazione di base; questo significa che è presente un motore elettrico sincrono a magneti permanenti, in grado di generare 122 CV (90 kW), che si combina con il motore a combustione interna per una potenza complessiva di 258 CV e una coppia di 230 Nm.

La MG HS restyling offre un’ampia gamma di prezzi a seconda delle versioni e degli allestimenti disponibili. Il prezzo di partenza è di 25.490 euro per la versione esclusivamente termica in allestimento Comfort con cambio manuale. Al contrario, la versione ibrida plug-in in allestimento Luxury con cambio automatico ha un prezzo di 39.390 euro.

Durante la fase di lancio, la casa automobilistica offre promozioni speciali. In particolare, è previsto uno sconto di 1.400 euro sulla versione elettrificata, che può essere esteso fino a 2.400 euro per la versione solo termica, grazie al Summer Bonus extra. Tutti i prezzi indicati includono una garanzia estesa di 7 anni o 150.000 km su tutte le componenti dell’auto, comprese quelle elettriche come la batteria agli ioni di litio e il motore elettrico.