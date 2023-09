Alcuni giorni dopo la presentazione della Tesla Model 3 2024 Highland, gli appassionati e i curiosi continuano a scoprire ulteriori dettagli riguardanti gli aspetti esterni, interni e il powertrain del veicolo prima ancora di effettuare veri e propri test drive. A questo proposito anticipiamo che, non appena avremo l’auto in mano, faremo tutti gli articoli necessari per mostrare questo nuovo modello.

La casa automobilistica americana ha comunicato le principali novità, ma ci sono numerosi piccoli dettagli che sono passati inosservati, almeno inizialmente. Molti di questi sono stati scoperti osservando la Model 3 dal vivo all’IAA di Monaco e il più curioso, probabilmente, è legato al sistema di gestione del cambio.

Come abbiamo già evidenziato in precedenti approfondimenti, Tesla ha eliminato le tradizionali levette sul piantone dello sterzo utilizzate per azionare gli indicatori di direzione e il cambio. Questi comandi sono stati integrati direttamente sul volante e sul touchscreen centrale. Più in dettaglio, per selezionare la marcia è necessario farlo tramite il touchscreen, seguendo quindi il medesimo approccio già presente su Model X e Model S.

Ma cosa succede se il touchscreen non funziona? Una domanda più che lecita visto che generalmente son previsti tasti fisici, leve di sblocco e sportellini dedicati al recupero della trazione. Tesla ha previsto un workaround piuttosto creativo scoperto da Teslarati; tra le due alette parasole, quindi sul cielo, son previsti due pulsanti fisici che operano come un cambio a tutti gli effetti.