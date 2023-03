Le auto moderne sono sempre più sofisticate ed evolute, con numerose funzioni e servizi attivabili; tutte informazioni che è necessario tenere sotto controllo e, forse proprio a questo proposito, i costruttori si sono attivati per offrire ai propri consumatori app sempre più complete. Mazda, da qualche tempo, offre l’app MyMazda disponibile gratuitamente su Google Play e App Store.

Come funziona

MyMazda è un’app estremamente semplice da utilizzare, complice un design pulito con pulsanti ben visibili e piuttosto chiari nelle loro funzioni. L’app offre una completa visione su quelli che sono i servizi disponibili sulla propria vettura, gli interventi effettuati e da effettuare, e infine, la dislocazione dei concessionari ufficiali.

Funzionalità base

Tra le funzionalità base più importanti, consigliamo l’installazione dell’app per tenere sotto controllo i costi di gestione come, ad esempio, tutti i controlli effettuati in occasione del tagliando. Tramite il menu “servizi” e “cronologia manutenzioni” è possibile accedere all’archivio degli interventi effettuati, scaricare i report dell’officina e verificare tutti i lavori svolti.

Naturalmente la funzione è disponibile se e solo se gli interventi vengono effettuati presso un’officina Mazda abilitata.

Funzionalità avanzate

In base alla vettura in possesso è possibile che le funzionalità dell’app siano superiori, così come i servizi interconnessi. Ad esempio, coloro che possiedono il crossover elettrico MX-30 possono beneficiare di: