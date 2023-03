In seguito alla prova di Volvo XC60 Recharge T6 abbiamo avuto la possibilità di assaggiare le funzionalità dell’app Volvo Cars, l’app dedicata alle vetture del brand svedese e disponibile gratuitamente per smartphone Android e iPhone.

Come funziona

Al pari di altre applicazioni dedicate al settore dell’automotive, Volvo Cars è estremamente semplice da utilizzare, con una grafica chiara, pulsanti facili da cliccare e l’accesso tramite Face ID e affini. Per associare l’app allo smartphone sono necessari solo due elementi:

il VIN della vostra macchina (generalmente posizionato nella parte inferiore del parabrezza anteriore);

avere a bordo tutte le chiavi ricevute in occasione dell’acquisto o noleggio.

Una volta installata l’app basterà seguire il wizard a schermo e interagire parallelamente con le informazioni mostrate su Android Automotive. Il tempo richiesto per effettuare questa operazione è di meno di 2 minuti.

L’app offre una completa visione su quelli che sono i servizi disponibili sulla propria vettura, gli interventi effettuati e da effettuare, e infine, la dislocazione dei concessionari ufficiali. Inoltre, nella schermata iniziale, è possibile agire direttamente sullo stato della vettura bloccando/sbloccando le portiere (disponibile in un sottomenu la modalità parcheggiatore con guida limitata), sul sistema di pre-ventilazione e sulla batteria.

Funzionalità base

Tra le funzionalità base più importanti, consigliamo l’installazione dell’app per tenere sotto controllo i costi di gestione come, ad esempio, gli abbonamenti in corso dell’eventuali app installate su Android Automotive. Disponibile, inoltre, un accesso diretto all’assistenza con la possibilità di prenotare e gestire i tagliandi direttamente dall’app. In caso di problemi è possibile chiamare il soccorso stradale, attivo 24/7, o recarsi nel Service più vicino consultando la relativa tab all’interno dell’app.

Funzionalità avanzate

In base alla vettura in possesso è possibile che le funzionalità dell’app siano superiori, così come i servizi interconnessi. Ad esempio, sulla nostra XC60 Recharge beneficiare di: