Nel corso degli ultimi mesi, Tesla si è espansa notevolmente creando fabbriche in tutto il mondo; come sappiamo i primi modelli prodotti in Cina avevano degli standard qualitativi riconosciuti come “inferiori” per il mercato europeo e ora, con la presenza della Gigafactory di Berlino, la situazione è ampiamente migliorata. Questa discrepanza sull’origine di produzione dei veicoli ha portato numerosi possessori a cercare di comprendere dove sia stato fabbricato il proprio modello o la vettura che si desidera acquistare, così per capirne tutte le caratteristiche ed eventuali criticità.

Per chi non lo sapesse, Tesla allo stato attuale può contare sulla “potenza di fuoco” di ben cinque Gigafactory posizionate in tutto il mondo:

Tesla Factory a Fremont, Stati Uniti;

Tesla Giga in Nevada, Stati Uniti (Gigafactory 1);

Tesla Giga a Shangai, Cina (Gigafactory 3);

Tesla Giga Berlin, Germania (Gigafactory 4);

Tesla Giga Austin, Stati Uniti (Gigafactory 5).

La capacità costruttiva totale è di oltre 1,9 milioni di veicoli elettrici (650.000 nella Tesla Factory in California, 750.000 a Giga Shangai e 250.000 ciascuno a Giga Berlin e Giga Texas). Gli stabilimenti possono occuparsi della produzione dei veicoli più venduti oppure, come nel caso della Gigafactory 5, specializzarsi in un solo prodotto come Tesla Semi.

Capacità annuale di produzione Regione Modello Capacità California Model S / Model X 100.00 Model 3 / Model Y 550.000 Shangai Model 3 / Model Y >750.000 Berlino Model Y >250.000 Texas Model Y >250.000 Cybertruck – Nevada Tesla Semi – TBD Roadster – Robotaxi –

Con una produzione così differenziata e uno standard qualitativo che è si migliorato nel corso degli anni ma ancora, a volte, distante da quello europeo, viene quindi lecito chiedersi come identificare l’origine del proprio modello. Ora è finalmente possibile utilizzando un decodificatore VIN (di NTHSA) capace di comprendere cifra per cifra le sigle utilizzate in Tesla.

Che cos’è il codice VIN

La parola VIN deriva all’inglese Vehicle Identification Number (numero di identificazione del veicolo) e viene assegnato al veicolo dal costruttore. Si tratta sempre di una annotazione con 17 caratteri e prima del 1981 non esisteva, pertanto le vetture antecedenti a questa data non rispettano uno standard univoco.

Il VIN è posizionato generalmente sul bordo inferiore esterno del parabrezza anteriore, ma può trovare spazio anche sul montante del lato guida, all’interno della vasca del bagagliaio e sulla coppa dell’ammortizzatore destro. Alcuni costruttori lo posizionano anche su alcuni elementi strutturali del motore.

Perchè è importante il codice VIN? Questa serie di caratteri testimonia le qualità del nostro veicolo e l’autenticità dello stesso.

Come interpretare il VIN

Facciamo finta di avere davanti a noi il VIN: 5 Y J 4 5 6 7 8 9 P F 12 13 14 15 16 17 (un seriale di fantasia, creato esclusivamente per comprendere meglio i codici).

le prime tre lettere identificano la tipologia di modello (5YI per Passenger, 7SA per MPV);

il numero “4” indica il modello (S per Model S, X per Model X, 3 per Model 3 e Y per Model Y);

il numero “5” rappresenta il segmento e il peso lordo del veicolo (A per Hatchback, C per segmento E, E per Sedan e G per segmento D);

il numero “6” indica la quantità di cinture di sicurezza e airbag;

il numero “7” l’alimentazione (E, elettrica);

il numero “8” lo schema propulsivo (single motor, dual motor, tri motor e relativo modello – vedi di seguito);

il numero “9” viene assegnato dal costruttore come verifica;

il numero “10” è l’anno di produzione (P per 2023, N per 2022);

il numero “11” è l’impianto di fabbricazione (F per Fremont, N per Nevada, B per Berlino, C per Shangai e A per Austin);

i numeri “12-17” sono il serial number.

In futuro, con i nuovi modelli (Cybertruck e Semi) e gli impianti di produzione in programma è possibile che il decodificatore VIN diventi obsoleto o ancora più complesso.