Prima che la maggior parte delle persone potesse rendersi conto della portata di quello che stava accadendo, la Cina è diventata leader mondiale nella produzione e nell’acquisto di veicoli elettrici. Solo negli ultimi due anni, il numero di veicoli elettrici venduti ogni anno nel paese è cresciuto da 1,3 milioni a ben 6,8 milioni, facendo del 2022 l’ottavo anno consecutivo in cui la Cina è stata il più grande mercato mondiale per i veicoli elettrici. Per fare un confronto, gli Stati Uniti hanno venduto solo circa 800.000 veicoli elettrici nel 2022.

In che modo esattamente la Cina è riuscita a farcela? Diversi esperti affermano al MIT Technology Review che il governo ha svolto a lungo un ruolo importante, sostenendo sia l’offerta di veicoli elettrici che la loro domanda. Come risultato di generosi sussidi governativi, agevolazioni fiscali, contratti di appalto e altri incentivi politici, è emersa una serie di marchi di veicoli elettrici locali che hanno continuato a ottimizzare le nuove tecnologie in modo da poter soddisfare le esigenze della vita quotidiana dei consumatori.

Quando la Cina ha iniziato a investire nei veicoli elettrici e perché?

Negli anni 2000, l’industria automobilistica cinese si trovava in una posizione difficile, con una produzione concentrata su veicoli a combustione interna e senza marchi nazionali competitivi rispetto ai produttori occidentali. Tuttavia, il governo cinese ha deciso di investire in veicoli elettrici, abbandonando la tecnologia consolidata; nonostante i rischi elevati della nuova strategia, la Cina nel corso degli anni è riuscita a guadagnare una fetta importante del mercato e risolvere problemi importanti come quelli legati all’inquinamento generato dal traffico locale. Per la Cina non è stato molto difficile: da un lato un governo presente e valido, e dall’altro una solida catena e fornitura automobilistica con una forza lavoro a basso costo.

Cosa ha fatto esattamente il governo?

L’ascesa della Cina come leader globale dei veicoli elettrici è stata supportata da una serie di politiche governative, tra cui sussidi finanziari alle aziende di veicoli elettrici dal 2009 al 2022, per un totale di oltre 200 miliardi di RMB (29 miliardi di dollari). Questi aiuti economici hanno contribuito a far crescere rapidamente il mercato dei veicoli elettrici in Cina, con oltre 6 milioni di veicoli venduti nel 2022, rappresentando oltre metà delle vendite globali.

Inoltre, il governo cinese ha anche favorito le società di veicoli elettrici nazionali attraverso contratti di appalto per il trasporto pubblico, fornendo flussi di entrate stabili e dati per la ricerca e lo sviluppo. Le politiche governative locali hanno anche lavorato a stretto contatto con le aziende di veicoli elettrici, come Tesla con la sua Gigafactory di Shanghai, consentono una rapida crescita. L’approccio della Cina alle politiche per i veicoli elettrici è stato incentrato sulla creazione di un ecosistema favorevole per lo sviluppo dell’industria, inclusi sia i produttori nazionali che gli stranieri, al fine di promuovere una rapida adozione di veicoli elettrici nel paese.

Che ruolo hanno le batterie?

La tecnologia delle batterie ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo dei veicoli elettrici. In particolare, le aziende cinesi hanno giocato un ruolo di primo piano nel promuovere la tecnologia delle batterie al litio ferro fosfato (LFP), a differenza delle batterie al litio nichel manganese cobalto (NMC) che sono state più popolari all’inizio. Nonostante inizialmente le batterie LFP avessero una densità di energia inferiore e prestazioni scadenti alle basse temperature, alcune aziende cinesi come la CATL hanno investito in ricerca per ridurre questa differenza. Oggi, le batterie LFP costituiscono circa un terzo di tutte le batterie dei veicoli elettrici, ponendo le aziende cinesi in prima linea nell’industria delle batterie per veicoli elettrici.

Inoltre, la Cina ha un vantaggio significativo nella produzione di batterie in quanto controlla una serie di miniere strettamente legate alla produzione come cobalto, solfato di nichel, idrossido di litio e grafite. Questo controllo sulla catena di approvvigionamento ha dato alle aziende cinesi una stabilità e una capacità di produzione elevate, consentendo loro di offrire batterie per veicoli elettrici a prezzi scontati e in grandi quantità.

Anche se altri paesi stanno cercando di ottenere il controllo delle miniere di metalli delle terre rare in paesi come Cile e Australia, il vantaggio della Cina nella produzione di batterie è evidente grazie a una lunga storia di sviluppo della capacità di produzione.

Come appare il mercato cinese ora?

Come risultato di queste innovazioni e investimenti, la Cina ha sviluppato una domanda interna di veicoli elettrici che è tra le più alte al mondo. Numerose aziende automobilistiche cinesi, tra cui BYD, SAIC-GM-Wuling, Geely, Nio, Xpeng e LiAuto, offrono una vasta gamma di veicoli elettrici sul mercato nazionale. Queste aziende, sia le grandi case automobilistiche che le startup, hanno guadagnato popolarità tra una nuova generazione di acquirenti di auto cinesi che vedono i marchi nazionali come altrettanto prestigiosi e di alta qualità dei marchi stranieri. Inoltre, la popolarità di alcuni marchi ha consentito l‘arrivo di mirati modelli anche in Occidente; non è un caso, infatti, che BYD e Nio siano ora accessibili anche nel Vecchio Continente.

La strategia cinese funziona solo in Cina?

Molti paesi stanno quasi certamente guardando con curiosità la strategia applicata in Cina nella speranza di poterla applicare in misura analoga sul mercato locale; mentre gli Stati Uniti e alcuni paesi in Europa soddisfano i requisiti per potenziare le proprie industrie dei veicoli elettrici, come la capacità tecnologica e le catene di approvvigionamento consolidate, i sistemi politici sono così radicalmente diversi che è improbabile che si possa ottenere lo stesso effetto a parità di condizioni.

Questi paesi non hanno un’industria automobilistica tradizionale forte come quella cinese e non hanno nemmeno il sofisticato background del governo cinese nella gestione di massicce politiche industriali attraverso una serie diversificata di strumenti politici, tra cui crediti, sussidi, accordi sull’uso del suolo, limitazioni sulla tassazione e appalti pubblici. L’esperienza della Cina suggerisce però che i veicoli elettrici possono essere un’opportunità per i paesi in via di sviluppo di scavalcare i paesi sviluppati e legati ad alcuni particolari settori.