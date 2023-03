Per ricaricare un’auto elettrica è possibile affidarsi alla rete di Supercharger di Tesla. Questo vale soprattutto per i modelli Tesla, marchio che fin dagli albori rappresenta un riferimento assoluto per il settore delle auto elettriche. Capire come ricaricare un’auto elettrica ad un Supercharger è molto importante, anche considerando la sempre maggiore diffusione di queste stazioni di ricarica.

I possessori di un’auto elettrica di Tesla hanno la possibilità di sfruttare oltre 40.000 Supercharger, ciascuno con molteplici stazioni di ricarica, sparsi in tutto il mondo. In Italia, in particolare, la rete di Supercharger è diffusa in modo molto capillare, con tante aree davvero ben coperte. In arrivo ci sono anche i Supercharger V6 con potenza massima di 600 kW.

Da un po’ di tempo, inoltre, è possibile ricaricare anche auto elettriche non Tesla (generiche) ai Supercharger. Quest’opportunità è disponibile, per il momento, solo in un numero limitato di Supercharger in Italia. Si tratta, in ogni caso, di un’opportunità da non trascurare per chi ha un’auto elettrica di un altro brand e ha comunque la necessità di ricaricare la propria vettura tramite una stazione di ricarica pubblica.

Con l’apertura completa del network a tutte le auto elettriche, i Supercharger potrebbero diventare sempre più importanti per sostenere la ricarica delle auto elettriche. Sulla questione consigliamo la lettura dell’approfondimento “Perché Tesla deve – o non deve – aprire i Supercharger a tutti”

Chiarita l’importanza delle stazioni di ricarica di Tesla, è giusto chiedersi come ricaricare un’auto elettrica al Supercharger? I punti di ricarica di Tesla presentano caratteristiche esclusive, che li differenziano da altre colonnine pubbliche. Effettuare un “rifornimento” presso un Supercharger è, in ogni caso, un’operazione molto semplice e che non comporterà particolari complicazioni, sia per i proprietari di Tesla che per chi ha un’auto plug-in di un altro brand.

Vediamo, quindi, tutto quello che c’è da sapere sulle modalità disponibili per usare un Supercharger di Tesla ed andare a ricaricare l’auto elettrica:

Come ricaricare un’auto elettrica al Supercharger di Tesla

Partiamo da un passaggio preliminare: individuare il Supercharger di Tesla da utilizzare per ricaricare un’auto elettrica. Si tratta di un passaggio fondamentale che consente di semplificare al massimo la procedura di ricarica presso una delle stazioni di ricarica dell’azienda americana. La prima cosa da fare, in questo caso, è scaricare l’app Tesla, disponibile per dispositivi Android, tramite il Google Play Store, e per iPhone, tramite l’Apple AppStore.

Completato il download, è necessario effettuare il login con il proprio account Tesla, inserendo indirizzo e-mail di registrazione e password. Chi non ha un account, dovrà completare prima la registrazione per crearne uno. Chi ha un’auto Tesla può accedere alle stesse informazioni disponibili tramite l’app sfruttando il display touch della propria vettura e la funzione Trip Planner che consente di individuare facilmente il Supercharger più vicino da utilizzare per la ricarica.

Un altro passaggio preliminare da completare prima di raggiungere un Supercharger è predisporre il proprio account Tesla per pagare la ricarica. È necessario aggiungere un metodo di pagamento per poter saldare quanto voluto. Dall’app Tesla basta accedere al proprio profilo e poi scegliere Account > Ricarica e aggiungere un metodo di pagamento valido (una qualsiasi carta di pagamento oppure le coordinate IBAN del proprio conto corrente). Bisognerà anche inserire il proprio indirizzo di fatturazione per completare la configurazione.

Per i proprietari di veicoli non Tesla c’è la possibilità di attivare l’Iscrizione ovvero un abbonamento mensile (dal costo di 12,99 euro) che consente, oltre all’accesso alla rete di Supercharger aperti a tutti i veicoli plug-in, anche ad un costo più basso della ricarica, con tariffe agevolate normalmente riservate alle vetture Tesla. Ricordiamo che il costo effettivo della ricarica varia in base al Supercharger scelto ed è indicato tramite l’app Tesla oppure tramite il display touch della propria vettura Tesla.

Completati questi passaggi preliminari, basterà individuare il Supercharger dove ricaricare la propria auto elettrica. Per i veicoli non Tesla, per il momento, il network di stazioni di ricarica è ridotto ed è possibile individuare il punto di ricarica più vicino tramite l’app Tesla, andando in Carica il veicolo non Tesla e seguendo le indicazioni. A questo punto, non resta che recarsi presso il Supercharger scelto (dopo aver verificato che sia aperto al pubblico nell’orario in cui si prevede di visitarlo) per effettuare la ricarica dell’auto elettrica.

Attenzione: prima di usare un Supercharger di Tesla conviene valutare le tariffe per la ricarica delle auto elettriche dei vari provider presenti sul mercato. Tali tariffe sono in costante evoluzione (con aumenti, diminuzioni e promozioni che, di mese in mese, modificano gli scenari del mercato). È molto importante valutare quest’elemento per assicurarsi di aver ridotto al minimo i costi della ricarica della propria auto elettrica.

Come usare il Supercharger Tesla per ricaricare l’auto elettrica

Ricaricare un’auto elettrica presso un Supercharger di Tesla è molto semplice. Il meccanismo è, sostanzialmente, analogo a quello adottato da altre stazioni di ricarica. Ogni Supercharger, infatti, presenta un certo numero di colonnine disponibili (basterà una rapida occhiata all’app per verificare la disponibilità di punti di ricarica presso una stazione Supercharger). Con il proprio veicolo è possibile occupare uno dei punti di ricarica accessibili per completare la procedura necessaria per ricaricare un’auto elettrica.

È necessario collegare il veicolo alla colonnina di ricarica tramite l’apposito cavo di ricarica. Una volta collegato il cavo in modo corretto, il LED dello sportello di ricarica lameggerà in verde per indicare l’avvio della procedura di ricarica. In linea di massima, tutti i veicoli Tesla possono essere ricaricati presso una stazione Supercharger. L’effettiva velocità di ricarica dipenderà dalla combinazione di vari fattori. Ogni modello, infatti, supporta una certa velocità massima di ricarica ed esistono varie tipologie di Supercharger, con velocità di ricarica massima crescente.

I Supercharger V3 sono dotati di tecnologia CCS a cavo singolo, per alcuni modelli Tesla precedenti al 2019 potrebbe essere necessario effettuare un upgrade a CCS Combo 2 per poter eseguire la ricarica. Tutti i Supercharger V2 in Europa, invece, sono dotati di cavi di ricarica doppi che consentono l’accesso alle porte di ricarica DC Tipo 2 e CCS Combo 2. Per quanto riguarda la ricarica di un’auto elettrica non Tesla presso Supercharger “aperti” a tutte le auto plug-in è necessario usare esclusivamente il connettore CCS.

Come pagare la ricarica presso un Supercharger Tesla

Tramite l’app Tesla è possibile monitorare la velocità e i tempi di ricarica. Questi dati variano in base a diversi fattori. Da notare che il limite di ricarica potrebbe essere regolato in automatico all’80% della carica totale. Una ricarica completa, infatti, raramente è necessaria e questo sistema consente di velocizzare le procedure di “rifornimento”, liberando il punto di ricarica in tempi rapidi. In ogni caso, è possibile richiedere manualmente “un pieno” per la batteria tramite il display touch della Tesla o anche tramite l’app di Tesla.

Completata l’operazione di ricarica, è possibile verificare il costo complessivo della ricarica dell’auto elettrica tramite l’app Tesla e il display touch della propria Tesla. Attenzione alle tariffe di occupazione che si applicano nel caso in cui la vettura resti ferma presso lo stallo di ricarica una volta completata la ricarica dell’auto elettrica. Si tratta di una tariffa al minuto che si applica in automatico per evitare che il proprietario di un’auto elettrica trasformi lo stallo in un vero e proprio parcheggio.

Per il pagamento della ricarica dell’auto elettrica al Supercharger di Tesla sarà utilizzato il metodo di pagamento configurato dall’utente all’interno del proprio account. Naturalmente, è possibile aggiornare in qualsiasi momento il metodo di pagamento (ad esempio cambiando carta abbinata su cui addebitare il costo della ricarica) per rendere l’intera procedura più adatta alle proprie esigenze.

Dalla scelta della stazione di ricarica al pagamento della ricarica, passando per l’effettiva operazione di “rifornimento”, usare un Supercharger di Tesla per ricaricare un’auto elettrica è un’operazione molto semplice e che non dovrebbe presentare problemi particolari. In caso di difficoltà, in ogni caso, è possibile consultare un’apposita sezione dedicata sul sito Tesla.