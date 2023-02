La pandemia di Covid-19 e l’estensione dello smartworking ci hanno insegnato più che mai quanto sia facile e veloce utilizzare software di videoconferenza per limitare i contatti e raggiungere rapidamente le persone a distanza; Microsoft Teams è stato e viene tutt’ora usato in ambito scolastico e lavorativo offrendo un valido supporto a 360 gradi. A partire da qualche periodo, tuttavia, il team di sviluppo ha reso disponibile questo potente software anche sulle auto dotate di Apple CarPlay e Android Auto, a tutto beneficio di coloro che, in questi ultimi periodi, sono riusciti ad utilizzarlo quotidianamente imparando tutte le funzioni chiave.

Requisiti e configurazione

Per utilizzare Microsoft Teams in auto non sono necessari molti requisiti: è semplicemente obbligatorio avere una versione aggiornata installata sul proprio iPhone o smartphone e una vettura compatibile con Apple CarPlay o Android Auto. Qualora quest’ultimo requisito non sia disponibile, l’unica alternativa è quella di collegarsi via Bluetooth all’auto così da limitare le distrazioni.

Nel caso entrambi i punti siano rispettati, non occorre svolgere alcuna ulteriore operazione; è semplicemente necessario collegare l’iPhone (via cavo o wireless non fa differenza) e attendere che l’app compaia tra quelle selezionabili. In caso contrario, è necessario ripetere la procedura dopo aver configurato l’applicazione sul proprio iPhone.

E se ho Android Auto? Anche coloro che dispongono di uno smartphone con Android possono partecipare alle telefonate a bordo della propria auto, tuttavia le funzioni sono al momento più limitate rendendo l’esperienza meno fluida.

Cattive notizie invece per chi ha una Tesla: ad oggi non è possibile accedere in alcun modo, tramite il sistema originale, a Microsoft Teams relegando tutte le operazioni allo smartphone o iPhone del caso.

Come telefonare in auto con Microsoft Teams

Chiariamo subito un punto: le chiamate in auto sono sempre senza videocamera, in quanto nessun display di infotainment ne ha una a disposizione. Al momento, sul mercato, non ci sono display così evoluti e crediamo che siano delle scelte prese anche in materia di sicurezza così da tenere ben fissi gli occhi sulla strada senza ulteriori distrazioni.

Oltre alle chiamate audio, l’app Microsoft Teams sulle auto equipaggiate con Apple CarPlay permette di seguire le riunioni inserite a calendario, offrendo un’esperienza simile a quella ottenibile davanti alla propria scrivania.

Per partecipare ad una conferenza è possibile utilizzare i pulsanti fisici del vostro infotainment, a patto che siate in un’area di sosta ben parcheggiati, oppure servirsi dell’assistente vocale Siri e formulare una frase “Chiama la prossima riunione usando Microsoft Teams”. In fase di inserimento, il microfono viene disattivato in automatico per evitare rumori eccessivi ma è naturalmente attivabile con un semplice click.

Chi utilizza invece Android Auto non potrà sfruttare alcune di queste funzionalità e avviare, necessariamente, le chiamate direttamente dallo smartphone prima di mettersi alla guida o chiedendo l’aiuto ad un passeggero. Abbiamo cercato maggiori informazioni e aggiornamenti in merito, ma sembra che Microsoft non abbia rilasciato alcuna roadmap e pertanto è difficile sapere quando le chiamate da Android Auto avranno le medesime funzioni; aggiorneremo l’articolo qualora dovessero esserci novità.