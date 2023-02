Lo sappiamo, ci son sempre più auto in circolazione e soprattutto di dimensioni “maggiori” rispetto al passato e trovare un parcheggio non è mai così facile. Le città sono sempre più complicate, con nuove ZTL (come Area B e Area C), cambiamenti di viabilità e novità continue. Trovare parcheggio non è mai così semplice, ma fortunatamente la tecnologia ci può assistere anche in questo genere di attività offrendo applicazioni capaci di scovare un parcheggio e, perché no, anche pagarlo.

Cos’è Telepass

A partire da qualche anno, la Società Autostradale ha istituito un nuovo metodo di pagamento per la sosta delle strisce blu all’interno, inizialmente, delle più grandi città fino ad arrivare anche alle zone più periferiche. Telepass, a differenza di altri servizi, è uno dei più completi e permette di tener monitorato dai parcheggi, ai pedaggi, alle imposte di bollo fino al pagamento di traghetti e parcheggi aeroportuali.

Il servizio mette a disposizione dei propri clienti la possibilità di pagare la sosta sulle strisce blu all’interno di molte città italiane; la praticità di questo servizio consiste nel poterne usufruire anche a distanza, nel caso in cui si voglia lasciare l’auto in sosta per più tempo e non dover quindi recarsi nuovamente al totem per vidimare un nuovo tagliandino.

Come per EasyPark, è disponibile gratuitamente per smartphone Android e iPhone; alcuni servizi, però, potrebbero risultare a pagamento o legati al possesso di un dispositivo di pagamento autostradale.

Come funziona Telepass

Utilizzare Telepass è relativamente semplice, complice la presenza di una schermata di configurazione che comparirà al primo avvio che vi richiederà tutte le informazioni necessarie per proseguire. In ordine, alla prima accensione Telepass richiederà:

registrarsi per aderire a tutti i servizi di Telepass Pay:

inserire un metodo di pagamento;

accettare i termini e le condizioni;

aggiungere la targa del nostro veicolo (operazione completabile in un secondo momento).

L’interfaccia è user-friendly, con la mappa grande in primo piano e varie scorciatoie e filtri per accedere alle funzioni principali e ai menu secondari. Utilizzando la schermata “Strisce Blu” è possibile selezionare, tramite GPS o manualmente, la via di preferenza, visionare la tariffa e l’eventuale indisponibilità del servizio.

Tra le funzioni più importanti, segnaliamo la possibilità di interrompere in qualsiasi momento la sosta con pagamenti al minuto, un dettaglio che permette di risparmiare e utilizzare l’importo non erogato come credito al pagamento successivo.

Come cercare parcheggio con Telepass

Analogamente ad altri servizi, il sistema di parcheggio e pagamento di Telepass è semplicissimo. Prima di tutto è necessario cercare un parcheggio compatibile segnato sull’app o sulle insegne presenti generalmente sui totem stessi, impostare la sosta (tempo di sosta), selezionare il veicolo e gestire il pagamento.

A seconda della città in cui si trova a parcheggiare potrebbe essere necessario esporre il talloncino, disponibile sul sito ufficiale o direttamente nell’app, per avvisare gli ausiliari della sosta che si sta pagando con Telepass.

Auto elettrica e Telepass

Anche chi utilizza un’auto elettrica può trarre beneficio da un’app come Telepass, sia a livello di parcheggio sia per gestire la ricarica. Utilizzando il menu dell’applicazione è possibile scoprire le colonnine disponibili in zona, visionare le tariffe, selezionare la velocità di ricarica e calcolare direttamente un itinerario. In questo modo è possibile, potenzialmente, unire i due mondi e trovare un parcheggio dotato contestualmente di colonnina di ricarica.