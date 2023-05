Con la diffusione dell’auto elettrica questo tipo di notizia si vede ormai con una certa frequenza: l’ultimo caso arriva dal Regno Unito, dove una donna alla guida di una Tesla Model Y è stata ripresa mentre cercava di fare benzina a una stazione di servizio, ma stavolta c’è stato un ulteriore sviluppo molto curioso, perché diversi profili Twitter hanno taggato Elon Musk sotto al video, e lui ha risposto al video cercando di venire in aiuto della donna, presa di mira dai soliti troll di internet.

Il CEO di Tesla ha commentato il video dicendo che “può succedere ogni tanto, le abitudini sono due a morire“, quasi come se volesse dire che è capitato anche a lui; il video della donna ha fatto davvero il giro del mondo, raccogliendo in pochi giorni più di 40 milioni di visualizzazioni, tanto da spingerla a raccontare online come fosse andata la sua giornata quel giorno.

.@elonmusk see what you did to people pic.twitter.com/aRs8GBtMZn — حسن سجواني Hassan Sajwani (@HSajwanization) May 6, 2023

In un’intervista rilasciata al Daily Star, Danielle Wright ha raccontato di aver appena acquistato la Model Y, la sua prima auto elettrica, e che quel giorno era arrivata alla fine di una lunga giornata di lavoro.

“Sarò sincera, non so cosa stessi facendo, era stata una giornata molto lunga e l’auto è nuova di zecca. Ho semplicemente guidato fino al benzinaio pensando alle caramelle che avrei comprato una volta arrivata in cassa, senza rendermi conto che la mia auto non ha bisogno di benzina”

Inoltre, la donna ha aggiunto che ha apprezzato molto l’attenzione ricevuta da Elon Musk su Twitter, sottolineando come sia stato apprezzabile il fatto che il CEO della compagnia si sia esposto per difenderla.

Elon Musk ha proprio ragione: certe abitudini sono dure a morire, specialmente se sono abitudini che portiamo avanti da molti anni, come quella di dover andare a fare benzina quando l’auto ne ha bisogno.