Apple CarPlay si prepara a registrare un gran numero di novità nel corso del prossimo futuro, in particolare con il rilascio di iOS 16. Tra le nuove funzionalità che caratterizzano la piattaforma software di Apple per il settore automotive ci sarà anche la possibilità di pagare il rifornimento direttamente dal display della vettura. Gli utenti potranno configurare il proprio account per i pagamenti e saldare quanto dovuto tramite Apple Pay.

Il sistema consentirà, quindi, di rendere ancora più semplice il pagamento del rifornimento di carburante appena eseguito, gestendo tutta la procedura direttamente tramite il display dell’infotainment. Questa nuova procedura sarà attiva, a breve, negli USA grazie all’iniziativa portata avanti da HF Sinclair Corp, azienda texana con circa 1.600 stazioni di servizio sparse sul territorio americano. In futuro, però, la nuova funzionalità di Apple CarPlay potrebbe essere supportata da un numero maggiore di compagnie locali, rendendo ancora più semplice il pagamento del rifornimento.

Da notare che questa funzionalità potrebbe arrivare anche in altri mercati internazionali, Italia compresa. In futuro, inoltre, il pagamento tramite display di bordo con Apple CarPlay potrebbe diventare anche lo standard per la ricarica delle auto elettriche e delle ibride plug-in. Apple intende rinnovare in modo significativo CarPlay, rendendo sempre più completo ed in grado di soddisfare le esigenze degli utenti. Con l’arrivo di iOS 16, in programma nel corso del prossimo autunno, per gli utenti CarPlay ci saranno diverse novità che andranno a semplificare, ulteriormente, l’utilizzo delle funzionalità sviluppate da Apple per il settore auto. Ne sapremo di più nel prossimo futuro.