BMW Motorrad ha presentato i ConnectedRide Smartglasses ovvero degli occhiali che proiettano dati in tempo reale, come la navigazione e la velocità, nel campo visivo del motociclista nel tentativo di migliorare la sicurezza e la consapevolezza alla guida. Collegati agli smartphone tramite Bluetooth e un’app, gli occhiali intelligenti consentono ai motociclisti di personalizzare le impostazioni utilizzando il multi-controller montato sul manubrio. Con una vestibilità comoda per vari caschi e forme del viso, offrono fino a dieci ore di durata della batteria.

La confezione include due set di lenti UVA/UVB, una colorata e l’altra trasparente all’85%; per i portatori di occhiali da vista è disponibile un adattatore RX. Per quanto riguarda le altre caratteristiche chiave del prodotto, è disponibile in due taglie, media e grande, con supporti naso intercambiabili per una vestibilità ottimale. Il dispositivo beneficia anche della proiezione dei dati GPS in tempo reale, consentendo ai motociclisti di vedere i propri dati di navigazione GPS, letteralmente, sulla strada.

La durata della batteria agli ioni di litio è garantita per circa 10 ore di utilizzo e possono essere utilizzati praticamente in ogni condizione meteo, da -10 a +50 °C. Il prezzo al dettaglio di questo paio di occhiali per realtà aumentata è fissato a 690 euro. Al momento non è chiaro se e quando arriveranno in Italia, ma sicuramente si tratta di una tecnologia interessante che potrebbe oltre che incrementare la sicurezza, consentire una navigazione più fluida priva di distrazioni.