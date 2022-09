Un nuovo aggiornamento di Google Maps permette agli utenti di poter scegliere il percorso in base all’impatto ambientale. In seguito all’aggiornamento dell’app riguardante le funzion dedicate ai pedaggi, al traffico e alla segnaletica, Google ha deciso di contribuire alla tutela dell’ambiente.

La segnalazione del miglior percorso green lascerà comunque all’utente la possibilità di decidere se seguire il tragitto più breve o quello che ha un più basso impatto ambientale e un conseguente inferiore rilascio di CO2. A fornire i dati sul percorso ecologico sarà è l’European Environmental Agency e il Department of Energy’s National Renewable Energy Laboratory sulla base di calcoli effettuati da fattori che influiscono sull’emissione di CO2.

Grazie all’aggiornamento dell’app in ben 40 paesi europei, tra cui l’Italia, gli utenti possono selezionare i percorsi ecosostenibili contribuendo alla riduzione delle emissioni di co2 e risparmiando anche sul carburante. Non a caso, Google Maps indica il percorso migliore anche dal punto di vista del consumo di carburante: il risparmio di carburante e la differenza di tempo tra i percorsi sono infatti dati facilmente consultabili.

Secondo quanto diffuso, nei prossimi giorni l’app permetterà anche di inserire la tipologia di auto (diesel, benzina, elettrica o ibrida) così da consentire all’utente di visualizzare indicazioni ancor più dettagliate e del tutto personalizzate.

Un recente aggiornamento dell’app ha inoltre incluso il prezzo al litro di benzina, diesel, GPL e metano per alcune zone d’Italia. Permettere all’utente di consultare il costo dei carburanti direttamente dall’app è inevitabilmente utile in un periodo come quello attuale. Nel dettaglio, la visualizzazione dei prezzi della benzina su Google Maps è possibile sia selezionando la pompa della benzina interessata, visualizzando dunque il prezzo, sia effettuando una ricerca dei benzinai presenti in zona con relativi costi del carburante per ciascuna pompa.