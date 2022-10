Qualche giorno fa, il primo ottobre per la precisione, sono entrati in vigore i nuovi divieti previsti per Milano Area B e Area C scatenando non poche polemiche. Le limitazioni, introdotte con la giunta Sala, prevedono cambiamenti non indifferenti per chi non ha a disposizione un’auto compatibile.

Più in dettaglio, le categorie che non avranno più accesso sono:

Euro 2 benzina;

Euro 3 e 4 diesel con FAP di serie;

gli Euro 0, 1, 2, 3 e 4 diesel con FAP after-market installato entro il dicembre 2018 e con classe di adeguamento (riportata sulla carta di circolazione) per la massa di particolato pari almeno ad Euro 4;

Euro 5 diesel.

In seguito alla prima ondata di divieti, un secondo provvedimento è entrato in vigore ieri colpendo coloro che hanno già fatto la loro parte acquistando un’auto ibrida. Più precisamente è stata introdotta una limitazione legata alla quantità di CO2 rilasciata nell’aria, utilizzando il parametro dei 100 g/km emissioni CO2. Chiunque superi questa soglia è destinato a pagare l’accesso (5 euro; 2 euro per i residenti dopo 40 ingressi concessi gratuitamente). Tutto regolare se non fosse che l’emendamento prevede una serie di contraddizioni non indifferenti. Dati alla mano, Fiat 500 1.0 Hybrid, Panda 1.0 Hybrid, Ford Fiesta 1.0 Ecoboost Hybrid, Lancia Ypsilon 1.0 FireFly e Suzuki Ignis 1.2 Hybrid sono destinate a pagare. Pure la storica Toyota Prius, con i suoi 109 g/km di CO2 non potrà più accedere. Alcuni più lussuosi SUV, come Cayenne E-Hybrid e BMW X5 XDrive45e rientrano nella nuova normativa.

Un vero paradosso per chi si è trovato ad acquistare una city-car economica e ora, a distanza di pochissimo tempo, è obbligato a pagare l’accesso per accedere all’Area C. L’augurio è che la giunta meneghina possa modificare la nuova normativa e renderla più equa a livello sociale.