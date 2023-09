Audi ha scelto il Salone dell’Auto di Monaco come palcoscenico per presentare in anteprima la prossima Q6 e-tron; nonostante la casa automobilistica avesse già svelato il motore e il design esterno di questo crossover alcuni mesi fa, adesso ci offre uno sguardo all’interno di un abitacolo ricco di tecnologia.

L’interno vanta un display panoramico composto da un quadro strumenti digitale da 11,9 pollici e un sistema di infotainment da 14,5 pollici con Android Automotive, completo di un app store e di un assistente digitale rappresentato da un avatar. Inoltre, il modello offre la possibilità di aggiungere un display da 10,9 pollici per il passeggero anteriore, dotato di paratie laterali (simili a quelle che si usano per i display professionali), che consente al passeggero di guardare film senza distogliere l’attenzione del conducente.

Per quanto riguarda la parte audio, i clienti possono optare per il sistema premium Bang & Olufsen, con ben 22 altoparlanti, di cui quattro integrati nei poggiatesta anteriori.

Il resto dell’abitacolo è caratterizzato da un design convenzionale, con un volante a taglio piatto, accenti neri lucidi e materiali ecologici come i tappetini realizzati da reti da pesca e rifiuti industriali riciclati. La variante S Line offre tessuto riciclato Elastic Melange, ma è disponibile anche la microfibra dinamica. Inoltre, i clienti possono scegliere tra finiture in alluminio antracite o finiture in rete antracite, descritte come un “tessuto in poliestere dall’aspetto tecnico con una struttura tattile”. Per quanto riguarda lo spazio per i bagagli, la Q6 e-tron offre 526 litri di capacità, che può essere aumentata a 1.529 litri quando i sedili posteriori sono abbassati, con ulteriori 64 litri di spazio nella parte anteriore. Al momento non ci sono dettagli riguardanti il prezzo.