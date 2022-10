Usare la bicicletta per spostarsi in città è una soluzione economica ed ecologica, ma a volte poco pratica. Pedalare può essere stancante, e se dobbiamo recarci al lavoro o ad un appuntamento durante una stagione calda, il rischio di arrivare a destinazione non troppo presentabili è alta. Di contro, cambiare la fidata due ruote per una versione elettrica potrebbe non essere una spesa da poco. In soccorso di una grande platea di ciclisti urbani, arriva un kit di conversione ideato dalla americana Livall.

Si chiama PikaBoost, costa $ 599 (solo $ 299 se acquistato al prezzo promozionale di lancio) e permette di convertire in e-bike qualsiasi bicicletta, semplicemente assicurando al reggi sella questo dispositivo. Che si tratti di rendere più maneggevole la vecchia e pesante bicicletta ereditata dal nonno, o di faticare meno in salita, questo è il dispositivo adatto. Si tratta di un piccolo motore elettrico che poggia direttamente sulla ruota posteriore. Una volta montato, basta pedalare normalmente, come se ci si trovasse su una strada pianeggiante, e lui farà il resto, aiutandovi. La sua autonomia dovrebbe garantire 30 chilometri di percorrenza con una singola carica. Inoltre pesa soltanto tre chili, quindi è facile riporlo nello zaino o nella borsa e portarlo con se, dopo aver posteggiato la bicicletta. È inoltre dotato di una utile luce posteriore e di una presa USB che consente di ricaricare il cellulare o altri dispositivi anche durante la marcia, avendo a disposizione ben 234 Wh grazie a 18 celle da 13 Wh l’una.

Le modalità di guida sono tre: hold, roll e sport. Non bisogna però pensare che una bici dotata di PikaBoost possa competere in tutto e per tutto con una e-bike; bisogna anche tenere conto che sarà necessario, di tanto in tanto, assicurarsi che il rullo che trasmette la forza motrice alla ruota, sia ben alienato al copertone, e inoltre non è utilizzabile sulle biciclette dotate di sospensione sulla ruota posteriore. Ma visto il prezzo, resta sempre un’ottima opzione per entrare nel mondo delle e-bike.