Volete proteggere il parabrezza della vostra auto dalle insidie della stagione fredda? Freddo, gelo, neve e temperature in crollo stanno facendo battere i denti da Nord a Sud, e senza una valida soluzione bisogna perdere tempo per eliminare le fastidiose lastre di ghiaccio o neve che ricoprono i cristalli della vettura.

Se non siete in possesso di un box auto, l’utilizzo di un telo protettivo può rivelarsi una soluzione ottimale per eliminare il fastidioso problema del parabrezza ghiacciato. Se è vero che accessori come il raschietto sono ad oggi soluzioni pratiche ed economiche richiedono, però, del tempo prezioso. Con le temperature sotto lo zero sicuramente preferite dormire qualche minuto in più, anziché faticare per rimuovere lastre di ghiaccio dal parabrezza per poter salire a bordo e recarvi a lavoro.

Facile e comodo da usare, il telo protettivo per parabrezza è un accessorio indispensabile grazie alla sua composizione impermeabile che facilita la rimozione di neve e gelo. Disponibile su Amazon a soli 14,99 euro, grazie ad uno sconto del 15%, il telo protettivo Opamoo è infatti realizzato con un’eccellente pellicola esterna in alluminio che lo rende impermeabile mentre l’interno, in cotone composito, garantisce un’adeguata resistenza e sicurezza proteggendo i cristalli anche da eventuali graffi.

Nessun problema per riporlo nel bagagliaio: l’azienda Opamoo ha pensato di includere nella confezione una piccola sacca per richiuderlo ed evitare che il telo faccia il giro dell’auto.

Grazie alle sue dimensioni piuttosto ampie (145 x 120 cm) il telo protettivo per parabrezza è compatibile con quasi tutte le auto. Nonostante la vasta adattabilità vi consigliamo di misurare le dimensioni del parabrezza della vostra auto cosicché l’accessorio possa svolgere al massimo le sue funzioni e permettervi di eliminare definitivamente il problema dei cristalli ghiacciati. E se torna la bella stagione, il telo Opamoo sarà utile per proteggere la vostra auto dai raggi Uv del sole.