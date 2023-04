Una delle capacità che contraddistingue l’auto elettrica da quella endotermica è senza dubbio la frenata rigenerativa: a differenza del freno motore che si può usare su un’auto con motore a combustione interna, che aiuta sì a rallentare la corsa ma che non permette di recuperare energia, la frenata rigenerativa sfrutta le capacità del motore elettrico per immettere energia nella batteria durante le fasi di frenata, senza bisogno di azionare le pinze dei freni. Con l’aggiornamento 2023.6.100.1 Tesla è in parte tornata sui suoi passi, introducendo nuovamente una modalità di utilizzo della frenata rigenerativa chiamata “Low“, per le situazioni di guida in cui è preferibile avere un’auto in grado di veleggiare senza impedimenti, anziché un’auto che frena appena togliamo il piede dall’acceleratore.

Le impostazioni per la frenata rigenerativa di Tesla tornano ad essere 2, Low e Standard, dopo che per lungo tempo la modalità Low era stata rimossa ed era disponibile solo in Track Mode su alcune delle auto di Elon Musk.

La community di Tesla sembra avere le idee molto chiare sulla questione: la frenata rigenerativa è fondamentale per sfruttare al meglio un’auto elettrica, ma in situazioni particolari – ad esempio quando la strada che stiamo percorrendo è bagnata – è consigliabile avere una frenata più dolce e modulata, evitando quindi il rischio di perdere aderenza. Per contro, utilizzare la modalità Low farà sì che si debba utilizzare più spesso il pedale del freno, andando quindi a consumare più rapidamente le pastiglie dei freni che normalmente su un’auto elettrica hanno un consumo molto lento.

L’aggiornamento 2023.6.100.1 non è ancora stato rilasciato ufficialmente sulle auto ma un utente è riuscito a scovare le note di rilascio, ed è per questo che siamo venuti a conoscenza delle modifiche imminenti alla frenata delle auto; oltre a questa novità, Tesla ha aggiornato la grafica del suo Power Meter, per mostrare in modo semplice e intuitivo tramite il display quando si sta utilizzando energia prelevata dalle batterie e quando invece si sta reimmettendo energia grazie alla frenata.