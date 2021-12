Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2022: l’appuntamento imperdibile torna a maggio

L’edizione 2022 del Concorso d’Eleganza Villa d’Este è già in fase di organizzazione. L’evento si è svolto quest’anno nel corso del mese di ottobre a causa della pandemia che ha impedito il regolare svolgimento della manifestazione. Dal prossimo anno, però, il Concorso d’Eleganza Villa d’Este si svolgerà nuovamente in primavera.

La nuova edizione, organizzata dal Grand Hotel Villa d’Este e BMW Group Classic, è in programma tra il 20 ed il 22 maggio 2022. Rispetto alle precedenti edizioni dell’evento, per il 2022 ci saranno tempi ridotti per l’organizzazione. Le candidature sono, quindi, già aperte ed è possibile iscrivere il proprio veicolo tramite il sito ufficiale. In totale, è prevista la selezione di 50 modelli che entreranno a far parte del Concorso.

Ferrari SP38 presentata nell'edizione del 2018

L’evento includerà diverse categorie di concorso. Tra queste ci saranno “La Carrozza si Trasforma in Automobile: Grande Eleganza, 1900 –1929” dedicata agli albori del mondo dell’auto. Un’altra categoria sarà “La Velocità plasma la Forma, 1930 –1940” dedicata all’evoluzione dell’aerodinamica a cavallo di un decennio chiave per il mondo delle quattro ruote. Prevista anche la categoria “Oltre la Barriera della Velocità! Le prime Macchine a infrangere la Soglia dei 300 km/h”

L’edizione 2022 del Concorso d’Eleganza Villa d’Este sarà caratterizzata da diverse celebrazioni. Il prossimo anno, infatti, il Grand Hotel Villa d’Este raggiungerà la sua 150° stagione. Per celebrare l’evento è in programma l’esposizione delle auto che hanno conquistato la Coppa d’Oro Villa d’Este o il Best of Show a partire dall’edizione 1929.

Da notare, inoltre, che il 2022 sarà anche l’anno del 75° compleanno di Ferrari. Per l’occasione sarà organizzata l’esposizione di otto modelli di Maranello che prenderanno parte ad una categoria dedicata del concorso “Il Cavallino compie 75 Anni: alla otto Decadi di Ferrari rappresentate da otto Icone”. Nel corso del 2022 cade anche il 50° compleanno di BMW Motorsport GmbH, l’iconica divisione sportiva della casa bavarese. Per l’occasione, è prevista l’istituzione della categoria “Eccellenza meccanica: i 50 Anni di BMW M” dedicata ai modelli BMW M. L’appuntamento con la nuova edizione del Concorso d’Eleganza Villa d’Este è, quindi, fissato per il 20-22 maggio 2022.