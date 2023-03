Il Concorso d’Eleganza Villa d’Este è un concorso di eleganza dedicato alle automobili che si tiene ogni anno a partire dal 1929 sulle rive del lago di Como, a Villa d’Este e a Villa Erba, generalmente tra aprile e maggio. Il premio principale, conosciuto come Coppa d’Oro, viene assegnato alla vettura con la carrozzeria più bella, assegnato tramite un referendum tra i visitatori del concorso.

Organizzato per la prima volta nel 1929 dal Grand Hotel Villa d’Este e dall’Automobile Club di Como, cancellato nel 1937 e ri-lanciato nel 1947, il Concorso ha riconosciuto premi a modelli che hanno fatto la storia dell’automobile; dall’Alfa Romeo 6C 2500 SS Coupé alla Isotta Fraschini Tipo 8, fino alle più moderne Aston Martin One-77 e Alfa Romeo Disco Volante by Touring.

Durante la manifestazione possono essere assegnate più premiazioni in aggiunta alla prestigiosa Coppa d’Oro; non è raro infatti votare per il Design Award destinato a Concept Cars e Prototypes. Il Concorso è un vero e proprio palcoscenico a tutti gli effetti, per vetture storiche, auto ancora in fase embrionale e prototipi. Quest’anno l’appuntamento è fissato dal 19 al 21 maggio, precisamente da venerdì a domenica.

Mappa

Come accennato in apertura, il Concorso di Eleganza Villa d’Este si tiene a Cernobbio, sulle sponde del Lago di Como, nelle splendide ville neorinascimentali Villa d’Este e Villa Erba.

Programma

Il programma del Concorso è sempre molto definito e ricco di appuntamenti, anche se rimane sempre possibile ammirare le auto parcheggiate all’interno dei cortili delle Ville, così da poter ammirare più da vicino gli splendidi esemplari destinati alla votazione. Quest’anno le auto che parteciperanno al Concorso di Eleganza Villa D’este saranno suddivise in otto categorie specifiche:

Class A: a century of the 24 hours of le mans: heroes of the most famous race in the world;

Class B: the fast and the formal: pre-war high speed luxury;

Class C: grande vitesse: pre-war weekend racers;

Class D: incredible india: the dazzling motoring indulgences of the mighty maharajas;

Class E: porsche at 75: delving into the Stuttgart legend’s iconic and eccentric back catalogue;

Class F: granturismo: experimenting with the post-war european gt;

Class G: that ‘made in italy’ look: styles which conquered new worlds;

Class H: here comes the sun: ’topless’ done differently!

In aggiunta, saranno consegnati premi in una categoria speciale per le “spettacolari concept car di vari produttori” che si terrà nella giornata di sabato.

Il Best of Show sarà incoronato dalla Giuria e il veicolo in questione sarà premiato con il Trofeo BMW Group la domenica sera. Oltre al primo premio, i partecipanti e i veicoli in gara al Concorso si contenderanno la vittoria nelle rispettive categorie, per la Coppa d’Oro assegnata tramite voto pubblico e per una serie di altri riconoscimenti come il Trofeo del Presidente, che sarà consegnato da Helmut Käs, responsabile di BMW Group Classic e Presidente del Concorso d’Eleganza Villa d’Este.

Domenica 21 maggio 2023 sarà la giornata dedicata al pubblico e il Gruppo BMW sarà presente alla manifestazione con alcuni veicoli particolari: una vettura BMW M molto speciale, una MINI Cooper SE Cabrio e uno scooter elettrico. Inoltre, sarà esposto il modello M Performance completamente elettrico della BMW Serie 7. Oltre a questo, il Gruppo BMW presenterà anche la nuova BMW 3.0 CSL affiancata dalla sua antenata, la BMW 3.0 CSL del 1973.

Per gli amanti del lusso e della raffinatezza, Rolls-Royce esporrà per la prima volta la sua elettrica Spectre, una super coupé da quasi 600 cavalli elettrici da un costo di 400mila euro (a partire da!).

Prima dell’inizio del Concorso d’Eleganza Villa d’Este, si terrà l’ormai tradizionale Prelude Tour e quest’anno è prevista una tappa all’autodromo di Monza. Le auto arriveranno a Cernobbio nel tardo pomeriggio del 18 maggio e saranno esposte al pubblico.

Biglietto

Il Concorso di Eleganza Villa d’Este prevede un doppio tariffario a seconda della giornata scelta. L’appuntamento di sabato 20 maggio 2023 prevede pacchetti destinati ai professionisti per Villa d’Este e Villa Erba è gratis in occasione dell’appuntamento “Amici e Automobili”, mentre la sfilata di domenica 21 maggio 2023 richiede l’acquisto di un biglietto in loco o direttamente su TicketOne. Il biglietto intero costa 29 euro, il ridotto (ragazzi tra i 13 e i 18 anni; adulti oltre i 65 anni con documento di identità) costa 19 euro mentre i bambini (da 0 a 12 anni) riceveranno un biglietto gratis al botteghino.

Ricordiamo che l’orario di apertura è dalle 9:30 alle 18:00.

Come raggiungere il Concorso di Eleganza Villa d’Este

La via più veloce per raggiungere l’esposizione è l’auto anche se il parcheggio può essere molto difficile da trovare oltre che molto caro. A questo proposito, l’organizzazione del Concorso mette a disposizione una tariffa giornaliera di 10 euro per l’Autosilo Villa Erba P1 e Galoppatoio Villa Erba P4. Alternativamente l’autolinea N6 può essere una soluzione, anche se richiede una piccola passeggiata di qualche centinaio di metri.

FuoriConcorso

In concomitanza dell’evento principe, sarà presente l’evento collaterale FuoriConcorso che avrà luogo sabato 21 maggio e domenica 22 maggio 2023. Il grande evento si svolgerà nei giardini di Villa del Grumello e Villa Sucota, alle quali quest’anno s’aggiunge un’altrettanto straordinaria location: Villa Olmo, storica residenza in stile neoclassico voluta nel 1780 dai marchesi Odescalchi di Fino Mornasco. Al FuoriConcorso sarà possibile ammirare veri e propri gioielli su ruote e tra gli osservati speciali ci saranno le splendide vetture del Museo Nazionale dell’Automobile, partner di FuoriConcorso e custode di una collezione che annovera più di 200 modelli originali di 80 marchi diversi provenienti da tutto il mondo.

Per accedere a FuoriConcorso non è previsto alcun ticket, la kermesse è assolutamente gratis.