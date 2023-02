Continental è al lavoro per realizzare pneumatici sostenibili entro il 2050. Un obiettivo a lungo termine potremmo dire, ma che richiede inevitabilmente del tempo per poter fare della sostenibilità un elemento cardine della produzione. Secondo quanto diffuso, i materiali impiegati saranno gomma riciclata, cenere di lolla di riso e bottiglie in PET.

Già da diversi anni il marchio Continental ha deciso di dare il via ad una vera e propria rivoluzione nel settore della produzione degli pneumatici. Naturalmente l’idea nasce dalla volontà di rispettare l’ambiente ma l’azienda conferma che si impegnerà per portare sul mercato pneumatici sicuri ed efficienti. Non dimentichiamo che il lavoro avviato dal marchio negli anni scorsi ha permesso già di offrire agli utenti pneumatici Continental che contengono una quota di materiale rinnovabile o riciclato pari al 15-20%.

Continental è sulla strada per diventare il produttore più progressista nel settore dei pneumatici in termini di sostenibilità. Miriamo a utilizzare materiali sostenibili al 100% nei nostri prodotti per pneumatici entro il 2050 al più tardi. Le materie prime riciclate giocheranno un ruolo importante nel rendere gli pneumatici più sostenibili. Utilizziamo materiali riciclati quando possibile. Qualità e proprietà dei materiali paragonabili alle materie prime convenzionali sono fondamentali per noi, ha dichiarato Claus Petschick, responsabile della sostenibilità di Continental.

Come accennato, i materiali impiegati per la realizzazione degli pneumatici saranno gomma riciclata, cenere di lolla di riso e bottiglie in PET; tutte materie prime che una volta lavorate possono essere utilizzare per questa tipologia di processo.

Continental non sembra essere l’unica realtà interessata a mettere la sostenibilità al centro delle strategie di produzione. Tra le numerose novità presentate al CES 2023 di Las Vegas abbiamo infatti visto lo pneumatico dimostrativo composto per il 90% da materiali sostenibili realizzato da Goodyear. Parliamo di uno pneumatico che ha già superato importanti test normativi e che consente di risparmiare carburante, oltre ad avere un basso impatto ambientale.